كلش للبيع خصنا ناس تشري😃

السلام عليكم....ياو ردو السلام ومن بعد كملوا اقراو ياك السلام بلوشي...( يعني باطل)...أيا كلشي للبيع حتى ولات بنتي تعيط ( بطاطا بطاطا جافيل جافيل...)حبيت نزور هذي الزاوية الزوينة من المنتدى ونكسر اللغة( تسمحلي)قالك ياسيدي انا عندي مدة مادخلتش المنتدى والصح كي راح التيليفون راح معاه كلش وفقدت الذاكيرا نسيت كلشي حتى اسمي خخخخ( كي بدلتو طبعا كنت ندخل ندير القديم)وكي ضربتني رياح الحنين رجعت شوي ذاكيرا أيا بديت نڨزّن حتان دخلت ولكن ( افتجأت) كي لقيت المنتدى للبيع؟؟؟وهذاك الميساج بيع بيع بيع تالمو مقابلني بالبند العريض حسيتو يعيط في وذني خخخخونجي ندير آخر المشاركات ولا ما الجديد نلقى بيع بيع بيع أيا هذا لميساج ليكم (انا عبد قليل تعطونيش بلاشكاش واحد يشري؟ بصح بلا دراهم .!!!!أيا نفهموها هذي ..في مجتمعي ومانيش عارفة مجتمعاتكم اذا كاينة هذي الظاهرة ولالا كلش ولى يتباع جيت ندير جمعية نساعد بنات اللي نقلها تقلي تشريش تصديرتي والله محطوطة جديدة؟ لحقت وحدة نحكي معاها قاتلي اسمعي قنادرك تحفة ونشوفك تلبسي وماتزيديش ترجعيلها في العرس لاخر هاتي نبيعهملك عندي مجموعة بيع الكترونيقلتلها كيما قالت جداتي( يبيعك بيعة ميمون نشاله خصني نبيع سعدي كي نبيع قشي وفراشاتي)وواحد الظاهرة قبل رمضان اسمها ( بيع واشري) يبيعو كلش قش الدار ويشرو الجديد وحبسو كلمة تبرع هذي راحت وانقرضت من القاموس حتى اللي كان يتبرع ولى يحب الدورو وقالت وحدة ها تجيب حويجة ومصيريفة!!!!المهم هذا شوي برك والأهم في الميضوع هذا :(بيع المشاعر)شفتوش مشاعر تتباع؟ انا شفتشفتوش السلام يتباع؟ انا شفتشفتوش الضحكة تتباع؟ الابتسامة تتباع؟ الحب يتباع؟ القعدة الزينة والجملة الزينة؟ النية؟ ايييييييهوالله كلش ولى يتباع...هذاك اللي مايكلمش حتى والديه واهلوا واداتو الدنيا وغراتو خصو يعطوه الدراهم باش يسول..وصح المكالمة تكلفو دراهم والسفر ثاني دراهم وبنزين وواش يدي معاه...اذن السلام بالدراهم...هذاك اللي صباح الخير بالسيف تخرج وتخرج بتشناف خصوا يقول هاتو عشرلاف وشوفو ابتسامتي الجميلة..وهذاك اللي يغلط ويروبلها والاعتذار يجيه ثقيل وخصو تخلصو باش يعتذرو...و.....عندنا احنا ( انتوما ماعلاباليش)عند دورو تسوى دورو ...عندك وفيك المصلحة سلامك وحديثك عسل ماعندكش حديثك بصل حاشاكم...وصلت واخد أب مزوج بنتين ويسكنو قراب لبعضاهم هذيك ماعندهاش وراجلها ماكان خدمة والاخرى خدامة وتصرف معاه يمشي لدار الثانية بساشياتو معمرين والاولى والله مايعرف بابها منين؟؟؟ماتحكي ماتشكي بصح القلب باينعلاه يابابا الحب ولى بالدراهم؟الاخ ولى مايسقسيش على خوه الا بمصلحة والاخت اسكت برك ( اذا كاين حويجة نجو ؟؟؟)آسفة طولتها عليكموانتم قولولي تشرو ولا تبيعو؟؟؟نفتحو السوق؟أيا أبدفو هههه( هذا اذا ماخرجونيش من المتتدى على مقدمتي الاطلالية ههههياو رانا فتحنا بيكم السوق برك اسمحو لينا وبيعو ربي يسهلكم ويرزقكم)تحياتي