بداو يديروا فورماطاج للكوزينة قبل رمضان-Formater votre Cuisine

zagane

zagane

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السلام عليكم
بداو يديروا فورماطاج للكوزينة قبل رمضان

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تخلصي من الاواني القديمة في المطبخ و استقبلي رمضان بأبهى حلة

هذا هو استقبال رمضان عندهم
شهر شعبان هو شهر الفورماطاج نتاع الكوزينات عند بعض السيدات الجزائريات الفقيرات -فقيرات الدين-
لازم ما يدخلش عليها رمضان وهي مم أنسطاليا ويندوز مواعن نتاع العام لي فات في كوزيتها .
القدور والطباسا والمغارف والكيسان نتاع العام لي فات كلها في سلة المهملات
لازم كلش جديد ما كان لا فيروس لا هاكرز لا والوا في الكوزينة
كل شيئ جديد حتى الطابونة والغاز
وكاين لي حتى الفايونس يعاودوه جديد ويرمو كلش من النوافذ

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وكي يسألوهم مثلا في التلفزيون يقولوا انا لازم ندير كلش جديد في رمضان ونرمي المواعن القدم والالبسة والافرشة وما نخلي والو ..........

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وعند دخول الشهر الكريم يعاودوا يسألوها تقول ليهم والله كل شيئ غالي كل شيئ راه النار هاذ التجار راهم يستغلو في شهر رمضان ويجلدو في المواطنين لصايمين
بدات رمضان بالتبذير وغاضها اسعار الطماطم

واحياء ليالي رمضان وقيام الليل عندهم يكون يترديد هذه الأوعية
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وكاين لي يروح يفورماطي روحوا في الحمام ويغتسل في ليلة الشك ويصلي كامل رمضان والتراويح والجمعة ويصبح يصلي كي الناس ولكن في منتصف نهار العيد ترجع ليه الفيروسات وما يصليش أبتداءا من ظهيرة يوم العيد الصغير يتعطل عندوا الاونتي فيروس.

رمضان شهر الرحمة والغفران اصبح شهر الفورماطاج
كيما الميكرو كاين لي تفورماطيه وينجح وما يرجعوش ليه الفيروسات
وكاين لي ما يكملش شهر ويولي ثقيل وياكل حت الانتي فيروس

 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة ههه هادي لاسويت تاع موضوعي
جبتها في الصواب
تم الاعتماد ولي عودة ان شاء الله
 
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