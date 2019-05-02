المسابقة الثقافية الرمضانية 1440ه/2019م

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
هلال رمضان الذي ننتظره كل سنة لنفرح به ونشكر الله أنه أعطانا فرصة
أخـرى لنصوم رمضانا آخـر إيمانا واحتسابا راجين من المولى عز وجل أن يتقبله منا
ويكتبه في ميزان حسناتنا وأن يأجرنا عليه أجرا عظيما لم لا وهو الله الذي اعتبر
الصيام له من دون كل العبادات فلنستقبل رمضان بنية صادقة تريد وجه الله
ومبارك علينا وعليكم الشـهر |~
كما عودناكم في رمضان من كل سنة تشهد اللمة مسابقة ثقافية بأسئلة منوعة
المجالات من أجل كسب معلومات جديدة .
طريقة سير المسابقة:
كل يوم نقوم بطرح سؤالين وعلى الأعضاء الذي يريدون المشاركة الإجابة
عليها من خلال فتح موضوع واحد فقط أؤكد وااحد فقط بعنوان مشاركتي في المسابقة الثقافية في صندوق الاجوبة
ويدرج الإجابات في نفس الموضوع على مدار 20 يوما وسنقوم بعد انتهاء
الشهر الفضيل بإذن الله بفرز الأجوبة وإعلان الفائزين الثلاث في المسابقة
جوائز المسابقة:
الفائز الأول يتحصل على وسام
+ 500 نقطة
الفائز الثاني يتحصل على وسام
+ 350 نقطة
الفائز الثالث يتحصل على وسام
+ 250 نقطة
بالتوفيق للجمـيع
المسابقة تحت اشراف:
@sami44
@الامين محمد
جوائز المسابقة:
الفائز الأول يتحصل على وسام
+ 500 نقطة
الفائز الثاني يتحصل على وسام
+ 350 نقطة
الفائز الثالث يتحصل على وسام
+ 250 نقطة
وسام لأصحاب الحضور المميز
انتضرونا مع اول سؤالين في اول يوم من رمضان
بالتوفيق للجمـيع
الاسئلة من اعداد @sami44
تصميم الاسئلة @ملكة زوجي
تصميم الاسئلة @ملكة زوجي