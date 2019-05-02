المسابقة الثقافية الرمضانية 1440ه/2019م

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,930
النقاط
751




هلال رمضان الذي ننتظره كل سنة لنفرح به ونشكر الله أنه أعطانا فرصة
أخـرى لنصوم رمضانا آخـر إيمانا واحتسابا راجين من المولى عز وجل أن يتقبله منا
ويكتبه في ميزان حسناتنا وأن يأجرنا عليه أجرا عظيما لم لا وهو الله الذي اعتبر
الصيام له من دون كل العبادات فلنستقبل رمضان بنية صادقة تريد وجه الله
ومبارك علينا وعليكم الشـهر |~


كما عودناكم في رمضان من كل سنة تشهد اللمة مسابقة ثقافية بأسئلة منوعة
المجالات من أجل كسب معلومات جديدة .
طريقة سير المسابقة:

كل يوم نقوم بطرح سؤالين وعلى الأعضاء الذي يريدون المشاركة الإجابة
عليها من خلال فتح موضوع واحد فقط أؤكد وااحد فقط بعنوان مشاركتي في المسابقة الثقافية في صندوق الاجوبة
ويدرج الإجابات في نفس الموضوع على مدار 20 يوما وسنقوم بعد انتهاء
الشهر الفضيل بإذن الله بفرز الأجوبة وإعلان الفائزين الثلاث في المسابقة

جوائز المسابقة:

الفائز الأول يتحصل على وسام



+ 500 نقطة

105786

الفائز الثاني يتحصل على وسام

+ 350 نقطة

105787

الفائز الثالث يتحصل على وسام

+ 250 نقطة

105788
بالتوفيق للجمـيع

المسابقة تحت اشراف:
@sami44
@الامين محمد
جوائز المسابقة:

الفائز الأول يتحصل على وسام










+ 500 نقطة

الفائز الثاني يتحصل على وسام



+ 350 نقطة




الفائز الثالث يتحصل على وسام










+ 250 نقطة
وسام لأصحاب الحضور المميز





انتضرونا مع اول سؤالين في اول يوم من رمضان
بالتوفيق للجمـيع




الاسئلة من اعداد @sami44
تصميم الاسئلة @ملكة زوجي
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,945
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير ووفقكم الرحمن بما تحبون في ما يحب ويرضى لكم
في المتابعة باذن الله
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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