المسلسلات ...الوجه الآخر

Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,444
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
السلام عليكم احبابي اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
مبارك علينا الادارة الجديدة ومبارك علينا ايضا قدوم رمضان ان شااء الله السنة يكون رمضان جميل مالغري الواحد راهو مشغول بالدراسة وامور التخرج لكن معليه
عندي موووووووودة ما كتبتش موضوع واليوم حبيت نكتب موضوع لفت نظري هذه الايام وصراحة يجب التعقيب عليه بما انو هذو النهارات تاع رمضان
ماشاء الله المسلسلات يديرو رايهم واهل الفاحشة مستعدين يديرو كلش باش يفسدو صيام المسلمين وحبيت نركز على الوجه الثاني للمسلسلات وبالظبط في السنما التركية
اللي في وقتنا مكاش جزائري ما فاتش عليه اسم مسلسل تكي او ما تبعش واحد من المسلسلات واكيد ناس بزااف تتخيلني رايح نحكي على المسلسلات تاع الحب والعشق الممنوع مالغري راهي تضيع في الامة وحذرو منها بزااف لكن بما انو كما نقول {طاح الطبق } وفات اللي فات وبما انو راهي واقع لا يمكن الهروب منه
حبيت نحكيلكم على بعض المسلسلات اللي صراحة فيها الكثير من القيم وهذا اللي عجبني في السنما التركية لانو صراحة شيء عظيم جدا ولو انو هذي القيم يمثلها ممثلين
ممكن راهو غاصو في مسلسلات الفحش ولكن هذا لايعني انو ما نتبعهاش لانو صراحة وانا شخصيا بالنسبة ليا استفدت كثيرا منها
كفاش استفدت كاين مسلسلات تعرض وهي بالظبط مسلسلات تاريخية تتحدث عن الحضارة العثمانية صراحة شفت فيها اشياء كثيرة محتاجة الامة تتفرجها
ما نقلكمش رايح يتعلم منها لانو احتمال تتعلم منها شيء وارد حتما بصح تقدر تستفاد وعلى الاقل ما تشغل نفسك بمسلسلات الحب والعشق لانو صراحة الشبيبة تاع هاذ الوقت اللي تبع هذا النوع من المسلسلات راهي تعاني نفسيا ومحطمة في كل المجالات لا علينا
المهم قلتلكم والفكرة اللي ما زالني ما طرحتهاش علاش اغنياء الامة من المسلمين ما يساهموش في انتاج مثل هذه المسلسلات خاصة وانو الامة نتاعنا غنية بمثل هذه الشخصيات منها نقدرو نتحكمو في فساد الممثلين والممثلات كي شغل عوض لا يروح يبيع الخمر نفتحولو متجر تاع اعشااب خخخ باش ما ينشغلش ببيع الخمر ومتأكد انو هدف الممثلين والممثلات مادي قليل فيهم اللي عندو هدف صح تاع تحطيم الامة ونخليكم مع مقطع جميل من احد المسلسلات ..بارك الله فيكم وان شااء الله ماذا بيا نشوف تفاعلاتكم لانو صراحة المنتدى بحاجة للتفاعل واللي عندو موهبة او اي حاجة ما يبخلش بيها والله القضية فقط انو الواحد مشغول بالتخرج ولا كون راني هبلتكم بالمواضيع وربي يهنيكم كاامل ....رمضان مبارك مسبقا
هاو ليكم الفيديو :love::giggle::cry:

 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,946
النقاط
751
والله كدت ابكي من شدة تأثري
الله يعطيك الربح كيف خطر لك هذا
سلمت اخي وبارك الله فيك ولك
لي عودة للرد ان شاء اللهى
 
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Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,444
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
قال السلطانة:
وعليكم السلام
اهلا بلي جا وجاب :-p:-p
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اهلا بالسلطانة ياسيدي مكيش تسقسي على خوك طوول ههه
معليه كي شغل كنا في الحج وجبنالكم هذوك الكاميرات لي فيهم صور مكة هههه
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,444
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
قال sami44:
والله كدت ابكي من شدة تأثري
الله يعطيك الربح كيف خطر لك هذا
سلمت اخي وبارك الله فيك ولك
لي عودة للرد ان شاء اللهى
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ماتكونش كما انا في هذي الحلقة
دموع طاحوا تاع صح ربي يغفرلنا وبمناسبة مساء الجمعة
صلى الله على رسول الله
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
5
النقاط
3
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
وعليكم السلام
اهلا اخي وربي يوفقك وصدقت فيما قلت
ما رأيك في مسلسل
"سامحني "
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,444
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
قال Adam dz:
وعليكم السلام
اهلا اخي وربي يوفقك وصدقت فيما قلت
ما رأيك في مسلسل
"سامحني "
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أهلا أخي آدم ومرحبا بيك
حبيت لو تعطيني رأيك كمتابع للمسلسلات او
رأيك بالتحديد في أهمية العمل التلفزيوني في التأثير على المجتمعات
للأسف لم اتابع هذا المسلسل عندي عامين فقط منين بديت نتابع السنما التركية خخخخ
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,946
النقاط
751
قال Adam dz:
وعليكم السلام
اهلا اخي وربي يوفقك وصدقت فيما قلت
ما رأيك في مسلسل
"سامحني "
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قصدك مسلسل سامحيني هذاك الي راه في اكثر من الف حلقة قالك المخرج مات والمسلسل مازال ما خلاصش ما نتفرجوش بصح نشوفو منين ذاك في 2M يلقي
 
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