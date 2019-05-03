المسلسلات ...الوجه الآخر

السلام عليكم احبابي اعضاء منتدى اللمة الجزائرية

مبارك علينا الادارة الجديدة ومبارك علينا ايضا قدوم رمضان ان شااء الله السنة يكون رمضان جميل مالغري الواحد راهو مشغول بالدراسة وامور التخرج لكن معليه

عندي موووووووودة ما كتبتش موضوع واليوم حبيت نكتب موضوع لفت نظري هذه الايام وصراحة يجب التعقيب عليه بما انو هذو النهارات تاع رمضان

ماشاء الله المسلسلات يديرو رايهم واهل الفاحشة مستعدين يديرو كلش باش يفسدو صيام المسلمين وحبيت نركز على الوجه الثاني للمسلسلات وبالظبط في السنما التركية

اللي في وقتنا مكاش جزائري ما فاتش عليه اسم مسلسل تكي او ما تبعش واحد من المسلسلات واكيد ناس بزااف تتخيلني رايح نحكي على المسلسلات تاع الحب والعشق الممنوع مالغري راهي تضيع في الامة وحذرو منها بزااف لكن بما انو كما نقول {طاح الطبق } وفات اللي فات وبما انو راهي واقع لا يمكن الهروب منه

حبيت نحكيلكم على بعض المسلسلات اللي صراحة فيها الكثير من القيم وهذا اللي عجبني في السنما التركية لانو صراحة شيء عظيم جدا ولو انو هذي القيم يمثلها ممثلين

ممكن راهو غاصو في مسلسلات الفحش ولكن هذا لايعني انو ما نتبعهاش لانو صراحة وانا شخصيا بالنسبة ليا استفدت كثيرا منها

كفاش استفدت كاين مسلسلات تعرض وهي بالظبط مسلسلات تاريخية تتحدث عن الحضارة العثمانية صراحة شفت فيها اشياء كثيرة محتاجة الامة تتفرجها

ما نقلكمش رايح يتعلم منها لانو احتمال تتعلم منها شيء وارد حتما بصح تقدر تستفاد وعلى الاقل ما تشغل نفسك بمسلسلات الحب والعشق لانو صراحة الشبيبة تاع هاذ الوقت اللي تبع هذا النوع من المسلسلات راهي تعاني نفسيا ومحطمة في كل المجالات لا علينا