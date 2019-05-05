السلام عليكم ورحمة الله

شكرا لكم على فتح هذا المجال لنحكي ونعبر فيه

فتاة ذات 25سنة كنت مخطوبة منذ تقريبا 3سنوات من اسوأ رجل فكانت فيه كل المواصفات الدنيئة ثم فسخت خطبتي منه الا انه بعد مدة اراد الرجوع وانا أبيت ولكن لم يترك طريق لم يسلكه حتى يرجعني اليه ولكن لاخر لحظة في حياتي لااريده بعد مامر وقت تعرفت على انسان تربية وخلق والخ من الصفات الحسنة

خطبني و لم يتبقى سوى شهور على عرسنا وقبل الخطوبة اخبرته انني كنت مخطوبة و حبيت نحكيلو على كل الذي حدث ولكنه اخبرني انه لا يريد قالي بلي يحاسبني من يوم لي عرفني فيه وكل شيء مضى كان من الماضي

الخطيب الاول حاول يوصلي حاول يتبعني وانا في طريقي للعمل مع والدي اخبرت خطيبي اخبرته ايضا انه ذهب لعائلتي يريد الرجوع ولكنه لا يأبى ولا يهتم يعني لا يهتم بالموضوع اطلاقا ويحاول يفوتو

وقعت الكارثة حيث قام الجنس اللإنساني الاول بالاتصال بخطيبي واخبره فيا كلام والله ليس له اساس من الصحة حكا فيا وشوهلي سمعتي وقالو انو لدي كل شيء بالدليل وانني عملت معه اشياء لا تخطر على البال

جا خطيبي وحكالي والادهى في الامر انو قالي روحي قولي لداركم راكي بطلتي مني وعندي كولشي بدليل وانا اصريت انو يعطيني هذا الدليل المزعوم وبعد وقت وهو يلح انني نبطل عليه اردت الدليل المزعوم تعين الدليل تسجيل المكالمة بيناتهم فقط وحتى المكالمة ماحبش يعطيهالي اسمعني منها القليل فقط

محبيتش نحكي بالتفاصيل لانها طويلة عريضة قصة تافهة والاتفه انو خطيبي ماحبش يفهم حتى حاجة وانا اخبرت جميع عائلتي لخاطر اذا خبيت نطلع انا الغالطة قمت بوضع شكوى ضد الخطيب الاول والامر ساري المفعول

انا والله ماغاضتني انو حكا فيا لاني علابالي بيه ما يسواش قد ما غاضتني انو انسان كنت راح نبني معاه دار تخلى علي لاتفه سبب وهو قالها بفمه انني مانيش مصدقو و هي واثق فيها ثقة تامة ماغلطتش معايا من عرفتها بصح انا صايي حبيت نجبد روحي احسسته ضعيف و ارخس من الاول قالي حلي مشكلك معاه وحدك انا ماعندي مادخلني عائلة الخطيب الاول رفضو انو ابنهم اتصل بخطيبي او حكى معه حتى انو غلق الفيس بوك الذي قام بالتعارف فيه مع خطيبي

اعطوني رأيكم

كنت احسب ان خطيبي الاول دنيء في الاخر ظهر الثاني اسوأ منه

يقول لاخي انه شرفي ولوكان نتزوجو مرة اخرى يجي يهددني والله لا توجد رجولة وغير لوكان ماجيتش قتلو راني كنت مخطوبة نقولو

والسلام عليكم