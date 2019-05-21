فهرس الفاىزين بمسابقة الالغاز والاحاجي

على بركة الله نكمل اليوم مع ثاني لغز من الغاز مسابقة الالغاز والاحاجي الرمضانية لغز الاسبوع الثاني من شهر رمضان 5 رمضان 1440 هـ 10 من ماي 2019 م اللغز يقول هو من سلسلة الغازي الفكرية الغير مسجلة وهو اسهل من كل الالغاز السابقة اتمنى تحلوه من اول رد بالتوفيق من اعداد@sami44...