السلام عليكم

انا اصغر فرد في العائلة لدي اخ اكبر مني و البقية بنات .... ابي ذو مدول متوسط هو رجل متقاعد و شهريته غير كافية على مصروف البيت .... انا و الحمد لله املك عملا بسيطا اساند به عائلتي يعني شهريتي نصرف على روحي و نصرف عليهم ... يعني يحتاجو الزيت ولا السكر ولا القهوة ولا اي موؤنة انا نتكفل بيهم يعني ابي ميقدرش وحدو سيرتو مع الوقت اللي رانا فيه.



المشكلة انو انا شاب بالغ و اريد بناء مستقبلي يعني انا متخرج من الجامعة و اريد بناء منزل خاص بي و الزواج و الاستقرار لكن اشعر ان لدي مسؤولية تجاه عائلتي اشعر ان كاهلي ثقيلين بمسؤوليتهم .... يعنيكون مانعاونهمش انا و لا منصرفش عليهم قادر يموتو بالشر بلا بيا ... هما مني يبغيو حاجة ولا تخصهم حاجة يطلبوها مني و ميطلبوهاش من الوالد كوني انا لا ارفض لهم طلبا .... لكن يعني والله مارانيش ندخر اموال خلاص الشيئ اللي نجيبو نصرف على روحي و عليهم و يخلصو مقدرتش نخبي ... كون جيت نصرف على روحي وحدي نقدر نخبي و ندير مشروع صغير ولا حاجة بصواردي لكن مقدرتش مدام راني متكفل بيهم ... والمشكل الاكبر مايحسوش بيا مايقولوش الطفل راهو كبر و منحرجهش ومنطلبوهش يا ربي يبني مستقبلو ... يشوفوني جبت شوي صوارد من الخدمة يبغيوني نمدلهم و نعاونهم .... ساعات اخرين نقول نكون اناني و منمدلهم مانعاونهم يعني الواجب تاع ابي و ربي يسهل عليه يا ربي نبني مستقبلي ... لكن في نفس الوقت يجيني احسا بالذنب كون نتركهم و احس بالشفقة عليهم بالرغم انهم يمكن ميشفقوش عليا و ميخمموش عليا كيما نخمم عليهم. و ابي مبذر بعض الشيئ يعني شهريتو مليحة شوي بالصح ميعرفش يتصرف فيها و يجيب غير الحوايج الغير اللازمة و تخلص شهريتو في لمح البصر و تطفر فيا غير انا .... و امي و اخوايت يطلبوني انا لان يعرفوني نلبيلهم طلباتهم و ابي مشحاح شوي حتى معاهم يحيب غير الضروريات القصوى .



كيفاه ندير والله من فضلكم ساعدوني و انصحوني.