اللغز التاسع من سلسلة ( مخفي بيت الايات)

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
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10 ديسمبر 2009
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اليوم مع اللغز التاسع من سلسلة
مخفي بين الايات
هو واحد من الغازنا الفكرية وحله موجود بين ثنايا الايات
والحل سهل جدا حاول واربح دعاء في ضعر الغيب


واللغز يقول
كساء للمتقين خير و زينة
للعيوب ساتر مِنة من رب العالمين
صنعه فريد ولا اصل له في عالم الجماد ولا حاى في عالم الحيوان
رفيع المقام لا يناله الا المكرمين
موجود بين ثنايا الايات
من يكون



اعداد. @Autumn leaves.
و @sami44



 
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