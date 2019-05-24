اللغز التاسع من سلسلة ( مخفي بيت الايات)

اليوم مع اللغز التاسع من سلسلة

مخفي بين الايات

هو واحد من الغازنا الفكرية وحله موجود بين ثنايا الايات

والحل سهل جدا حاول واربح دعاء في ضعر الغيب





واللغز يقول

كساء للمتقين خير و زينة

للعيوب ساتر مِنة من رب العالمين

صنعه فريد ولا اصل له في عالم الجماد ولا حاى في عالم الحيوان

رفيع المقام لا يناله الا المكرمين

موجود بين ثنايا الايات

من يكون







