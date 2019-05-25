كيكة البرتقال من مطبخ خيرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهرمضان مبارك وكل عام وانتم بخيراشتقت لك يالمتي الرائعةفيما يخص الوصفة فهي عبارة عن خمسة بيض متوسطة تخفق جيدا مع ستة ملاعق سكر وقرصة ملح ثم نضيف نصف كأس عصير برتقال وربع كأس زيت وربع كأس حليب وملعقة صغيرة خل أبيض و قشور برتقال ثم نضيف كأس ونصف فرينة وكيس خميرة .يطيب على نار متوسطة فيما يخص التزيين فتستعملت السكر الناعم و صلصة سائلة عبارة عن نصف كأس عصير برتقال مع ملعقة كبيرة سكر وملعقة صغيرة نشاء نخلطوه بارد في بارد ونطيبوه حتى يتحول إلى خليط خاثر امبعد نزيدولو رأس ملعقة زبدةنتمنى تجربوها وتنال رضاكمصحتين وعافيهافطار شهي تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والطاعاتتحياتي #خيرو