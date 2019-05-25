كيكة البرتقال من مطبخ خيرو

خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,680
النقاط
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محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير
اشتقت لك يالمتي الرائعة
فيما يخص الوصفة فهي عبارة عن خمسة بيض متوسطة تخفق جيدا مع ستة ملاعق سكر وقرصة ملح ثم نضيف نصف كأس عصير برتقال وربع كأس زيت وربع كأس حليب وملعقة صغيرة خل أبيض و قشور برتقال ثم نضيف كأس ونصف فرينة وكيس خميرة .يطيب على نار متوسطة فيما يخص التزيين فتستعملت السكر الناعم و صلصة سائلة عبارة عن نصف كأس عصير برتقال مع ملعقة كبيرة سكر وملعقة صغيرة نشاء نخلطوه بارد في بارد ونطيبوه حتى يتحول إلى خليط خاثر امبعد نزيدولو رأس ملعقة زبدة

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نتمنى تجربوها وتنال رضاكم
صحتين وعافيه
افطار شهي تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والطاعات
تحياتي #خيرو
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,628
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله كيكة وعليها لكلام والله تشهي تسلم ايدك عزيزتي
في انتظار اطباقك المميزة
بصحتكم ورمضان مبارك
 
خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,680
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله كيكة وعليها لكلام والله تشهي تسلم ايدك عزيزتي
في انتظار اطباقك المميزة
بصحتكم ورمضان مبارك
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ربي يحفظك خيتي . شهيتك في الجنة حبيبتي منورة بمرورك الطيب . إن شاء الله يكون المزيد ربي لا يحرمنا من تشجيع امثالك من الناس الطيبين
رمضانكم ابرك واكرم يارب
 
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