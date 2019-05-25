كيكة البرتقال من مطبخ خيرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير
اشتقت لك يالمتي الرائعة
فيما يخص الوصفة فهي عبارة عن خمسة بيض متوسطة تخفق جيدا مع ستة ملاعق سكر وقرصة ملح ثم نضيف نصف كأس عصير برتقال وربع كأس زيت وربع كأس حليب وملعقة صغيرة خل أبيض و قشور برتقال ثم نضيف كأس ونصف فرينة وكيس خميرة .يطيب على نار متوسطة فيما يخص التزيين فتستعملت السكر الناعم و صلصة سائلة عبارة عن نصف كأس عصير برتقال مع ملعقة كبيرة سكر وملعقة صغيرة نشاء نخلطوه بارد في بارد ونطيبوه حتى يتحول إلى خليط خاثر امبعد نزيدولو رأس ملعقة زبدة
نتمنى تجربوها وتنال رضاكم
صحتين وعافيه
افطار شهي تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والطاعات
تحياتي #خيرو
رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير
اشتقت لك يالمتي الرائعة
فيما يخص الوصفة فهي عبارة عن خمسة بيض متوسطة تخفق جيدا مع ستة ملاعق سكر وقرصة ملح ثم نضيف نصف كأس عصير برتقال وربع كأس زيت وربع كأس حليب وملعقة صغيرة خل أبيض و قشور برتقال ثم نضيف كأس ونصف فرينة وكيس خميرة .يطيب على نار متوسطة فيما يخص التزيين فتستعملت السكر الناعم و صلصة سائلة عبارة عن نصف كأس عصير برتقال مع ملعقة كبيرة سكر وملعقة صغيرة نشاء نخلطوه بارد في بارد ونطيبوه حتى يتحول إلى خليط خاثر امبعد نزيدولو رأس ملعقة زبدة
نتمنى تجربوها وتنال رضاكم
صحتين وعافيه
افطار شهي تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والطاعات
تحياتي #خيرو