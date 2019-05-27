تحلية سهرة من مطبخ خيرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهجبتلكم تحلية شهية واذا ماوضعت في المجمد تصبح مثل المثلجات رائعة#موس_الفراولة_الموز#mousse_aux_fraises__bananes#الوصفة سهلة جدا وشهية وذات قوام كريمي ممتعاولا نخفق مقدار كأس بارد من الكريم فراش مع ثلاثة أرباع كأس كريم شونتيه ندعها في الثلاجةثم نقوم بطحن كمية من الفراولة تقريبا 300g مع ستة ملاعق كبيرة سكر وهنا يمكن الزيادة ويمكن النقصان حسب الذوق والرغبة نطحن جيدا ثم نضيف موزة أو اثنتان ونطحنتحصل على خليط ثقيليمزج مع الكريمة السابقة ويخلط بهدودء دون كسر القواميوضع في اكواب مباشرة أو في صحن كبير مغطى ويوضع في الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقلثم يقدم بارد والتزيين اختياري انا هنا عملت صلصةوهي عبارة عن كمية من الفراولة تقريبا 200g مع ملعقتين ماء وثلاثة ملاعق سكر وضعتها على النار حتى اخذت غلوة سريعة بعدها اضفت لها ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة بعدما اذبتها في ملعقتين ماء بارد طحنت الخليط جيدا صفيته وتركته يبردوالصور توضح طريقتي في التقديم#خيرو