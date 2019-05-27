تحلية سهرة من مطبخ خيرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جبتلكم تحلية شهية واذا ماوضعت في المجمد تصبح مثل المثلجات رائعة
#موس_الفراولة_الموز
#mousse_aux_fraises__bananes
#الوصفة سهلة جدا وشهية وذات قوام كريمي ممتع
اولا نخفق مقدار كأس بارد من الكريم فراش مع ثلاثة أرباع كأس كريم شونتيه ندعها في الثلاجة
ثم نقوم بطحن كمية من الفراولة تقريبا 300g مع ستة ملاعق كبيرة سكر وهنا يمكن الزيادة ويمكن النقصان حسب الذوق والرغبة نطحن جيدا ثم نضيف موزة أو اثنتان ونطح
نتحصل على خليط ثقيل
يمزج مع الكريمة السابقة ويخلط بهدودء دون كسر القوام
يوضع في اكواب مباشرة أو في صحن كبير مغطى ويوضع في الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل
ثم يقدم بارد والتزيين اختياري انا هنا عملت صلصة
وهي عبارة عن كمية من الفراولة تقريبا 200g مع ملعقتين ماء وثلاثة ملاعق سكر وضعتها على النار حتى اخذت غلوة سريعة بعدها اضفت لها ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة بعدما اذبتها في ملعقتين ماء بارد طحنت الخليط جيدا صفيته وتركته يبرد
والصور توضح طريقتي في التقديم
#خيرو
جبتلكم تحلية شهية واذا ماوضعت في المجمد تصبح مثل المثلجات رائعة
#موس_الفراولة_الموز
#mousse_aux_fraises__bananes
#الوصفة سهلة جدا وشهية وذات قوام كريمي ممتع
اولا نخفق مقدار كأس بارد من الكريم فراش مع ثلاثة أرباع كأس كريم شونتيه ندعها في الثلاجة
ثم نقوم بطحن كمية من الفراولة تقريبا 300g مع ستة ملاعق كبيرة سكر وهنا يمكن الزيادة ويمكن النقصان حسب الذوق والرغبة نطحن جيدا ثم نضيف موزة أو اثنتان ونطح
نتحصل على خليط ثقيل
يمزج مع الكريمة السابقة ويخلط بهدودء دون كسر القوام
يوضع في اكواب مباشرة أو في صحن كبير مغطى ويوضع في الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل
ثم يقدم بارد والتزيين اختياري انا هنا عملت صلصة
وهي عبارة عن كمية من الفراولة تقريبا 200g مع ملعقتين ماء وثلاثة ملاعق سكر وضعتها على النار حتى اخذت غلوة سريعة بعدها اضفت لها ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة بعدما اذبتها في ملعقتين ماء بارد طحنت الخليط جيدا صفيته وتركته يبرد
والصور توضح طريقتي في التقديم
#خيرو