تحلية سريعة ولذيذة

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم

جبتلكم تحلية سهلة ولذيذة في نفس الوقت
وغير مكلفة

المقادير

2 علب بسكويت علبة شوكولا وعلبة فاني


الكريمة

كوبين من الحليب

ملعقتين كبار كاكاو مر

4 ملاعق كبار سكر (السكر حسب الذوق تقدري تزيدي او تنقصي)

3 ملاعق مايزينة

قطعة صغيرة زبدة نصف ملعقة صغيرة

التحضير

في إناء نضع الحليب ثم المايزينة والكاكاو والسكر نحرك بارد في بارد حتى تمتزج المكونات ثم نضعه على نار هادئة مع الاستمرار بالتحريكالى ان يثخن الخليط نسيبه من على النار ونضيف قطعة الزبدة ونمزجها حتى تذوب ويبرد قليلا

من جهة اخرى

في قالب صغير نرتب البسكويت كالتالي واحدة شوكولا وواحدة فاني وبينهم نضع القليل من الكريمة

Screenshot_20250621-145311_Pinterest.webp

ولما ننتهي من تشكل القطعة ندهنها بالكريمة من الخارج ولك الاختيار في التزيين

Screenshot_20250621-145250_Pinterest.webp
Screenshot_20250621-145440_Pinterest.webp

تستطعين رشها بفرميسال الشوكولا أو حبيبت صغيرة أو القليل من البيستاش ولك الاختيار
Screenshot_20250621-145302_Pinterest.webp



تاكل باردة أو عادية انا افضها عادية غير باردة

Screenshot_20250621-151110_Pinterest.webp


شهية طيبة
 
توقيع Oktavio_hinda
سهلة و سريعة و تبدو لذيذة
شكرا لك
 
توقيع ام أمينة
لذيذة سلمت يمناك دمت مبدعة
 

المواضيع المشابهة

F
حلوى رائعة ولذيذة جدا تذوب فالفم
المشاركات
0
المشاهدات
544
Fleur Rouje
F
ا
تحلية بسطة ولذيذة
المشاركات
4
المشاهدات
3K
امونة الشاوية
ا
jiji la star
  • مغلق
طريقة تحضير تحلية بسيطة ولذيذة
المشاركات
12
المشاهدات
6K
ضآحكة مستبشرة
ضآحكة مستبشرة
م
كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة
المشاركات
17
المشاهدات
4K
مرت ياسين
مرت ياسين
R
طبخه سريعة ولذيذة بالصور
المشاركات
11
المشاهدات
3K
ندى الورود
ن
العودة
Top Bottom