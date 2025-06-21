تحلية سريعة ولذيذة

السلام عليكم



جبتلكم تحلية سهلة ولذيذة في نفس الوقت

وغير مكلفة



المقادير



2 علب بسكويت علبة شوكولا وعلبة فاني





الكريمة



كوبين من الحليب



ملعقتين كبار كاكاو مر



4 ملاعق كبار سكر (السكر حسب الذوق تقدري تزيدي او تنقصي)



3 ملاعق مايزينة



قطعة صغيرة زبدة نصف ملعقة صغيرة



التحضير



في إناء نضع الحليب ثم المايزينة والكاكاو والسكر نحرك بارد في بارد حتى تمتزج المكونات ثم نضعه على نار هادئة مع الاستمرار بالتحريكالى ان يثخن الخليط نسيبه من على النار ونضيف قطعة الزبدة ونمزجها حتى تذوب ويبرد قليلا



من جهة اخرى



في قالب صغير نرتب البسكويت كالتالي واحدة شوكولا وواحدة فاني وبينهم نضع القليل من الكريمة

ولما ننتهي من تشكل القطعة ندهنها بالكريمة من الخارج ولك الاختيار في التزيين





تستطعين رشها بفرميسال الشوكولا أو حبيبت صغيرة أو القليل من البيستاش ولك الاختيار



تاكل باردة أو عادية انا افضها عادية غير باردة





