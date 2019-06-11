أهل اللمة الكرام

السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته



ان شاء الله يكون الجميع بألف خير و عافية



حبيت نسلم عليكم جميعا لهذا درت الموضوع



اللمة راهي عزيزة و من أحسن المنتديات في وقت سبق



تهلو فيها و نعتذر على الغياب



أخوكم إلياس يتمنى لكم التوفيق و النجاح في حياتكم



دمتم سالمين ​