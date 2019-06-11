أهل اللمة الكرام

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:: عضو شرفي ::
- إنضم
- 9 أفريل 2009
- المشاركات
- 5,435
- النقاط
- 351
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- بسكرة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته
ان شاء الله يكون الجميع بألف خير و عافية
حبيت نسلم عليكم جميعا لهذا درت الموضوع
اللمة راهي عزيزة و من أحسن المنتديات في وقت سبق
تهلو فيها و نعتذر على الغياب
أخوكم إلياس يتمنى لكم التوفيق و النجاح في حياتكم
دمتم سالمين
ان شاء الله يكون الجميع بألف خير و عافية
حبيت نسلم عليكم جميعا لهذا درت الموضوع
اللمة راهي عزيزة و من أحسن المنتديات في وقت سبق
تهلو فيها و نعتذر على الغياب
أخوكم إلياس يتمنى لكم التوفيق و النجاح في حياتكم
دمتم سالمين