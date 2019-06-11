أهل اللمة الكرام

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

:: عضو شرفي ::
إنضم
9 أفريل 2009
المشاركات
5,435
النقاط
351
العمر
29
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته

ان شاء الله يكون الجميع بألف خير و عافية

حبيت نسلم عليكم جميعا لهذا درت الموضوع

اللمة راهي عزيزة و من أحسن المنتديات في وقت سبق

تهلو فيها و نعتذر على الغياب

أخوكم إلياس يتمنى لكم التوفيق و النجاح في حياتكم

دمتم سالمين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top