السلام عليكم

أنا انسانة فوتت بزاف فحياتها مشاكل و الناس القراب مني ذلوني المهم صبرت و كان حلمي يخلاصو مشاكلي ولكن والو متبدلش

نهار زادو عليا المشاكل و خصوصا كجات الضربة من بابا لحقت باش نترك الصلاة و مبعد عاودت وليت ولكن قلبي قساح ذلك الخشوع اللي كان عندي و تلك الرحمة و السعادة اللي كانت عندي راحت خلاص

الله غالب تبدلت من حاجة لحاجة

المشكل رفدت كرش و هو الطفل الرابع و طحت فالوحم و تعب الحمل و ربي عالم بحالة المرأة بهاذ الحالة أيا وليت لترك الصلاة

من جهة علاه ربي دار لي هاك

مالقري ربي مظلمنيش بابا هو اللي ظلمني

و من جهة زاد عليا تعب الحمل

دوكا ياناس غايضتني حالتي كفاه كنت و كفاه وليت

غاضني قلبي القاسح غاضني نرقد و نوض و صلاتي مضيعتها

ساعات نقول بلي ربي ميحبنيش علابيها باعدني منو

كنت نطول فصلاتي حتى راجلي يتقلق ونا تالمون كنت نصيب راحتي فيها

كنت ندعي ربي بعد الصلاة و نحمدو على نعمة حتى يحكمني لبكا و نخبي دموعي على ولادي

نقصد بالنعم الاولاد و الصحة و الرزق بالرغم من حالتي و الظلم اللي كنت فيه سبحان الله نفرح من قلبي كللي منيش محقورة

و دركا حالتي تبدلت

دعولي ربي يخفف عليا تعب الحمل مع العلم و لله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا أعاني من مشاكل صحية

و دعولي ربي يلين قلبي نولي كما كنت

كنت كل يوم نقرا 10 صفحات كل شهر نختم في شهر و نسمع مواعظ وووو الحقيقة مام راجلي مش شخص ملتزم بزاف و الحاجة الأولى اللي خلاتني نلحق هاك هي خيانتو ليا

مالڨري مخانييش ففراشي مصح لحرام هو حرام

موراها بدا قلبي يقساخ على بزاف صوالح

سبحان الله كتكوني ملتزمة و راجلك يتبع فالمعريات وووووووو

المهم راني ظالمة روحي

نتمنى من كل شخص جاز منا يدعيلي

حاجة متهمني غير ديني

سلام