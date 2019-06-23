السلام عليكم
أنا انسانة فوتت بزاف فحياتها مشاكل و الناس القراب مني ذلوني المهم صبرت و كان حلمي يخلاصو مشاكلي ولكن والو متبدلش
نهار زادو عليا المشاكل و خصوصا كجات الضربة من بابا لحقت باش نترك الصلاة و مبعد عاودت وليت ولكن قلبي قساح ذلك الخشوع اللي كان عندي و تلك الرحمة و السعادة اللي كانت عندي راحت خلاص
الله غالب تبدلت من حاجة لحاجة
المشكل رفدت كرش و هو الطفل الرابع و طحت فالوحم و تعب الحمل و ربي عالم بحالة المرأة بهاذ الحالة أيا وليت لترك الصلاة
من جهة علاه ربي دار لي هاك
مالقري ربي مظلمنيش بابا هو اللي ظلمني
و من جهة زاد عليا تعب الحمل
دوكا ياناس غايضتني حالتي كفاه كنت و كفاه وليت
غاضني قلبي القاسح غاضني نرقد و نوض و صلاتي مضيعتها
ساعات نقول بلي ربي ميحبنيش علابيها باعدني منو
كنت نطول فصلاتي حتى راجلي يتقلق ونا تالمون كنت نصيب راحتي فيها
كنت ندعي ربي بعد الصلاة و نحمدو على نعمة حتى يحكمني لبكا و نخبي دموعي على ولادي
نقصد بالنعم الاولاد و الصحة و الرزق بالرغم من حالتي و الظلم اللي كنت فيه سبحان الله نفرح من قلبي كللي منيش محقورة
و دركا حالتي تبدلت
دعولي ربي يخفف عليا تعب الحمل مع العلم و لله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا أعاني من مشاكل صحية
و دعولي ربي يلين قلبي نولي كما كنت
كنت كل يوم نقرا 10 صفحات كل شهر نختم في شهر و نسمع مواعظ وووو الحقيقة مام راجلي مش شخص ملتزم بزاف و الحاجة الأولى اللي خلاتني نلحق هاك هي خيانتو ليا
مالڨري مخانييش ففراشي مصح لحرام هو حرام
موراها بدا قلبي يقساخ على بزاف صوالح
سبحان الله كتكوني ملتزمة و راجلك يتبع فالمعريات وووووووو
المهم راني ظالمة روحي
نتمنى من كل شخص جاز منا يدعيلي
حاجة متهمني غير ديني
سلام
أنا انسانة فوتت بزاف فحياتها مشاكل و الناس القراب مني ذلوني المهم صبرت و كان حلمي يخلاصو مشاكلي ولكن والو متبدلش
نهار زادو عليا المشاكل و خصوصا كجات الضربة من بابا لحقت باش نترك الصلاة و مبعد عاودت وليت ولكن قلبي قساح ذلك الخشوع اللي كان عندي و تلك الرحمة و السعادة اللي كانت عندي راحت خلاص
الله غالب تبدلت من حاجة لحاجة
المشكل رفدت كرش و هو الطفل الرابع و طحت فالوحم و تعب الحمل و ربي عالم بحالة المرأة بهاذ الحالة أيا وليت لترك الصلاة
من جهة علاه ربي دار لي هاك
مالقري ربي مظلمنيش بابا هو اللي ظلمني
و من جهة زاد عليا تعب الحمل
دوكا ياناس غايضتني حالتي كفاه كنت و كفاه وليت
غاضني قلبي القاسح غاضني نرقد و نوض و صلاتي مضيعتها
ساعات نقول بلي ربي ميحبنيش علابيها باعدني منو
كنت نطول فصلاتي حتى راجلي يتقلق ونا تالمون كنت نصيب راحتي فيها
كنت ندعي ربي بعد الصلاة و نحمدو على نعمة حتى يحكمني لبكا و نخبي دموعي على ولادي
نقصد بالنعم الاولاد و الصحة و الرزق بالرغم من حالتي و الظلم اللي كنت فيه سبحان الله نفرح من قلبي كللي منيش محقورة
و دركا حالتي تبدلت
دعولي ربي يخفف عليا تعب الحمل مع العلم و لله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا أعاني من مشاكل صحية
و دعولي ربي يلين قلبي نولي كما كنت
كنت كل يوم نقرا 10 صفحات كل شهر نختم في شهر و نسمع مواعظ وووو الحقيقة مام راجلي مش شخص ملتزم بزاف و الحاجة الأولى اللي خلاتني نلحق هاك هي خيانتو ليا
مالڨري مخانييش ففراشي مصح لحرام هو حرام
موراها بدا قلبي يقساخ على بزاف صوالح
سبحان الله كتكوني ملتزمة و راجلك يتبع فالمعريات وووووووو
المهم راني ظالمة روحي
نتمنى من كل شخص جاز منا يدعيلي
حاجة متهمني غير ديني
سلام