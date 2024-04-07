عروسة اللمة، الحلقة السابعة

ذكريات
:: عضو مُتميز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم، انشاء الله تكونو بخير معذرة على الانقطاع، حاولت نلخص الحلقات الي باقيين في اهم الاحداث والتطورات ونكملو فالحلقة التاسعة انشاء الله، باش ما يبقاش معلق، قراءة ممتعة
ماشين الافي تغسل وتلافي سهلتلي مافي لافي لافي
ماما وين راهي وفاء؟
راها تغسل القش، ماراكش تسمع فيها تغني للماشينا لافي
يبالي هبلت
ما هبلتش، من الاول مهبولة
بصح قلبها مليح، ياك
مانعرف، قلبها مليح، ولا تعرف تتبهلل باش تعيش، واش تحتاج منها؟
بغيتها تطيبلي حاجة راني متشهيها بزاف
يلا راك عارفها ماتعرفش مكان لاه تروسولي الكوزينة انت وياها، هاذ اليامات راني نعلمها طيابنا "فشلتني" وقلبتلي راسي" تهدر كثر ملي تخدم
وانا درك تشهيت الرولي نتاع الدجاج الي راه يطيبو الشاف غانو، وقلت نوريهولها تديرهولي, وزيد ليصالي الي تعرفلهم غادي تخدمهم اليوم، راني جيعان بزاف
انا راني خارجا من الدار، نروح نشوف خويا فريد، المهم كي نجي نصيب الكوزينة مطمومة
ما تخافيش راني داي مرا ونص وكل صبع بصنعة، وراح تفريها
"راك تكذب عليا في وجهي؟ هاذي ما لحقتش حتى الربع " انوض نوجد روحي ونمشي، عين ما تشوف قلب ما يوجع
وفاء، كملتي القش، نحتاجك فالكوزينة
راني كملتو، "مزيا اختارعونا ماشينا لافي" تخيل راحنا كي زمان نغسلوه باللوح والصابون؟ يا يما! غي تخيلتها يدي فشلو!
شوفي" اليوم غادي تديريلي كامل ليصالي الي تعرفيهم" دبري راسك راني جيعان بزاف.
واش عليه، هادي ساهلا، حتى انا راني متشهيتهم، حبيبة ما تحبش ليصالي، تحب المراقي، وين راهي حبيبة؟
خرجت من الدار راحت تشوف خالي فريد
حاكما، نخدم في غرضي، ماكانش الي يقلقني
وزيد" شوفي هاد الفيديو نتاع الشاف غانو" رولي دجاج راه داير حالا، حابك تديريهولي حتى هو
"وهذا الشاف غانو" نجري موراه باللوطو ولا بالموطو؟ ياخي شحال مزروب!
شفففت الرجال؟ "سعداتها مرتو! "مهنيها من الطياب غير هو فالكوزينة"
وراكي غايرا من مرتو، كنتي تصبري وتتزوجي شاف؟
هذا انت وراهم حاسديني عليك! "نزيد ندي شاف يقتلوني بعينيهم" وزعما يقدني الوقت؟
راح نعاونك، ياك ماما ماراهاش هنا، نوقف مع مرتي لعزيزة
هااااادي هضرة، ايا بسم الله
مكالمة هاتفية
ألو البشير علم وفاء تضرب حساب خويا راه جاي معايا للفطور.
وفاء كثري، راهم جايين الضياف
نقولك حاجة اليوم راه جاي خالي فريد @أبو عاتكة ، وغدوة يلحقو الأمين @الامين محمد ، وقولي ما خبرتكش
الضيااااف يا يما لعزيزة!
فريناها كلش راه واجد، باقي نوجدو الطابلة
انا نروح، درك ماما توصل ماتخليليش
"مزيا فهمت راسك, راني رايح نقولهالك" "ما قدينا على ربلة ودباز قبل الفطور راك عارف ماماك."
الحاج ما تخبرش عليا
انا ماشفت ما سمعت راني لاهي بالماتش
باباك كامل النهار يتفرج في ليماتش، بصح نسمعو غي يضحك
انتي ماراكي فاهما والو، استني يتلاقا مع خوالي وتشوفي لهبال نتاع ليماتش
ماشين الافي تغسل وتلافي سهلتلي مافي لافي لافي
ماما وين راهي وفاء؟
راها تغسل القش، ماراكش تسمع فيها تغني للماشينا لافي
يبالي هبلت
ما هبلتش، من الاول مهبولة
بصح قلبها مليح، ياك
مانعرف، قلبها مليح، ولا تعرف تتبهلل باش تعيش، واش تحتاج منها؟
بغيتها تطيبلي حاجة راني متشهيها بزاف
يلا راك عارفها ماتعرفش مكان لاه تروسولي الكوزينة انت وياها، هاذ اليامات راني نعلمها طيابنا "فشلتني" وقلبتلي راسي" تهدر كثر ملي تخدم
وانا درك تشهيت الرولي نتاع الدجاج الي راه يطيبو الشاف غانو، وقلت نوريهولها تديرهولي, وزيد ليصالي الي تعرفلهم غادي تخدمهم اليوم، راني جيعان بزاف
انا راني خارجا من الدار، نروح نشوف خويا فريد، المهم كي نجي نصيب الكوزينة مطمومة
ما تخافيش راني داي مرا ونص وكل صبع بصنعة، وراح تفريها
"راك تكذب عليا في وجهي؟ هاذي ما لحقتش حتى الربع " انوض نوجد روحي ونمشي، عين ما تشوف قلب ما يوجع
وفاء، كملتي القش، نحتاجك فالكوزينة
راني كملتو، "مزيا اختارعونا ماشينا لافي" تخيل راحنا كي زمان نغسلوه باللوح والصابون؟ يا يما! غي تخيلتها يدي فشلو!
شوفي" اليوم غادي تديريلي كامل ليصالي الي تعرفيهم" دبري راسك راني جيعان بزاف.
واش عليه، هادي ساهلا، حتى انا راني متشهيتهم، حبيبة ما تحبش ليصالي، تحب المراقي، وين راهي حبيبة؟
خرجت من الدار راحت تشوف خالي فريد
حاكما، نخدم في غرضي، ماكانش الي يقلقني
وزيد" شوفي هاد الفيديو نتاع الشاف غانو" رولي دجاج راه داير حالا، حابك تديريهولي حتى هو
"وهذا الشاف غانو" نجري موراه باللوطو ولا بالموطو؟ ياخي شحال مزروب!
شفففت الرجال؟ "سعداتها مرتو! "مهنيها من الطياب غير هو فالكوزينة"
وراكي غايرا من مرتو، كنتي تصبري وتتزوجي شاف؟
هذا انت وراهم حاسديني عليك! "نزيد ندي شاف يقتلوني بعينيهم" وزعما يقدني الوقت؟
راح نعاونك، ياك ماما ماراهاش هنا، نوقف مع مرتي لعزيزة
هااااادي هضرة، ايا بسم الله
مكالمة هاتفية
ألو البشير علم وفاء تضرب حساب خويا راه جاي معايا للفطور.
وفاء كثري، راهم جايين الضياف
نقولك حاجة اليوم راه جاي خالي فريد @أبو عاتكة ، وغدوة يلحقو الأمين @الامين محمد ، وقولي ما خبرتكش
الضيااااف يا يما لعزيزة!
فريناها كلش راه واجد، باقي نوجدو الطابلة
انا نروح، درك ماما توصل ماتخليليش
"مزيا فهمت راسك, راني رايح نقولهالك" "ما قدينا على ربلة ودباز قبل الفطور راك عارف ماماك."
الحاج ما تخبرش عليا
انا ماشفت ما سمعت راني لاهي بالماتش
باباك كامل النهار يتفرج في ليماتش، بصح نسمعو غي يضحك
انتي ماراكي فاهما والو، استني يتلاقا مع خوالي وتشوفي لهبال نتاع ليماتش