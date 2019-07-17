تحضير الكريب التركي بأروع عجينة خطوة بخطوة - مطبخ ام وليد

arisia

arisia

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 جويلية 2019
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محل الإقامة
جزائر
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمان الرحيم



تحضير الكريب التركي بأروع عجينة - مطبخ ام وليد


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المقادير

  1. 3 كأس فرينة
  2. 1 ملعقة كبيرة سكر
  3. 1 ملعقة كبيرة خميرة الخبز
  4. نصف كيس خميرة الحلويات
  5. 1 ملعقة كبيرة مارغرين طرية او زبدة
  6. حليب دافئ
لتحميل طريقة التحضير خطوة بخطوة اضغط على الرابط التالي
Download تحضير الكريب التركي بأروع عجينة خطوة بخطوة مطبخ ام وليد docx


طريقة التحميل



ام وليد.jpg


وبالتوفيق للجميع


 
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