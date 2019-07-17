arisia
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 جويلية 2019
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- جزائر
- الجنس
- أنثى
- 3 كأس فرينة
- 1 ملعقة كبيرة سكر
- 1 ملعقة كبيرة خميرة الخبز
- نصف كيس خميرة الحلويات
- 1 ملعقة كبيرة مارغرين طرية او زبدة
- حليب دافئ
لتحميل طريقة التحضير خطوة بخطوة اضغط على الرابط التالي
Download تحضير الكريب التركي بأروع عجينة خطوة بخطوة مطبخ ام وليد docx
طريقة التحميل
وبالتوفيق للجميع
Download تحضير الكريب التركي بأروع عجينة خطوة بخطوة مطبخ ام وليد docx
طريقة التحميل
وبالتوفيق للجميع
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