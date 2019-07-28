اسهل طبق تحضريه في الفرن

الہٰوردة الہٰسہٰوداء
:: عضو بارز ::
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البطاطا و اللحم المفروم
طريقة التحضير
في قالب فرن نضع البطاطا مقطعة دوائر و الثوم مبشور و البصل مقطع و الطماطم مقطعة مكعبات و الفلفل الاسود و الملح و الزيت و نخلط جيدا
نخلط جيدا اللحم المفروم مع البصل مبشور و المعدنوس و الملح و الفلفل الاسود و البيضة و الخبز اليابس المطحون، ثم نشكل الخليط كرات و نضعهم في القالب
نضع قطع من الزبدة في القالب (اختياري) و نضيف 3/4 الى 1 كأس ماء، ثم نغطيه بورق الالمنيوم و ندخله للفرن
بالصحة و الهنا
طريقة التحضير
في قالب فرن نضع البطاطا مقطعة دوائر و الثوم مبشور و البصل مقطع و الطماطم مقطعة مكعبات و الفلفل الاسود و الملح و الزيت و نخلط جيدا
نخلط جيدا اللحم المفروم مع البصل مبشور و المعدنوس و الملح و الفلفل الاسود و البيضة و الخبز اليابس المطحون، ثم نشكل الخليط كرات و نضعهم في القالب
نضع قطع من الزبدة في القالب (اختياري) و نضيف 3/4 الى 1 كأس ماء، ثم نغطيه بورق الالمنيوم و ندخله للفرن
بالصحة و الهنا