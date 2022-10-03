غراتان روعة بطريقة سهلة

أولا نقطع البطاطا على شكل مكعبات و نقليها و من جهة اخرى في مقلاة ندير كمية من الزيت و نزيد حبة بصل متوسطة مقطعة رقيق و زوج رؤوس فلفل حار و نقليهم جيدا ثم نضيف اللحم المفروم و نقلي جيدا ثم نرحي زوج حبات طماطم كبار و نضيفهم و نخلط جيدا ثم نضيف التوابل لي هوما فلفل أكحل و فلفل أحمر حلو و حار حسب الرغبة و ملعقة صغيرة طماطم مصبرة و رشة راس الحانوت و 4 فصوص ثوم و نخلط جيدا ثم نضيف زيتون اخضر مقطع و نضيف الملح و نخلط جيدا و نخليها طيب حتى تنشف تقريبا من جهة اخرى نحضر لاصوص تاعي ندير 5 حبات بيض مع 2 علب كرام فراش و نزيد فرماج طري و فلفل أكحل و كمية من الدبشة او معدنوس و بعد نخلط جميع المكونات الشكشوكة و البطاطا و لاصوص و نديرهم في مول و ندخلهم للفرن كي طيب من تحت نزيد نحمرها من فوق و بالصحة و العافية