غراتان روعة بطريقة سهلة

حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
غراتان روعة بطريقة سهلة
طريقة التحضير
أولا نقطع البطاطا على شكل مكعبات و نقليها و من جهة اخرى في مقلاة ندير كمية من الزيت و نزيد حبة بصل متوسطة مقطعة رقيق و زوج رؤوس فلفل حار و نقليهم جيدا ثم نضيف اللحم المفروم و نقلي جيدا ثم نرحي زوج حبات طماطم كبار و نضيفهم و نخلط جيدا ثم نضيف التوابل لي هوما فلفل أكحل و فلفل أحمر حلو و حار حسب الرغبة و ملعقة صغيرة طماطم مصبرة و رشة راس الحانوت و 4 فصوص ثوم و نخلط جيدا ثم نضيف زيتون اخضر مقطع و نضيف الملح و نخلط جيدا و نخليها طيب حتى تنشف تقريبا من جهة اخرى نحضر لاصوص تاعي ندير 5 حبات بيض مع 2 علب كرام فراش و نزيد فرماج طري و فلفل أكحل و كمية من الدبشة او معدنوس و بعد نخلط جميع المكونات الشكشوكة و البطاطا و لاصوص و نديرهم في مول و ندخلهم للفرن كي طيب من تحت نزيد نحمرها من فوق و بالصحة و العافية

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