طيييط طيييط حبسوا راكي طالق

عارف العنوان غريب و غير وااضح

دقيقة ما تتقلقوش راح تفهموه

طيييط طيييط هي الكلاصون تاع اللواطة و الكورتاج تاع العرس

و زيدو معاه الزغاريت و الهيلالة و قروب تاع القرقابو

بلا ما ننساو الشيرات الماكياج الاحمر الفو روج اللي تشوفه من جنوب افريقيا

و البارود و احيانا حتى الخيالة

طبعا قبلها طالبين الهنا برك بصح لازم تخسر 200 مليون

و العرس في لاصال و شهر العسل في مدينة ساحلية

كل هذا دير كيما دار جارك او بدل باب دارك يعني نديرو كيما الناس



و هاذيك العروسة الحنيييينة قليع باباها تبكي على القط الصغير

و تقول على عجوزتها هاذي ماما و في قلبها تقولها يجيبلك موت



و العريس المتحضر الكريم اللي تقوله عروسته خاصة حاجة يجيب ليها حوايج

و معاها ابتسامة تظهر ضرسه اللي طيحها الهم و اسنانه الصفر

اللي ما لقاش باش يشري ليهم سانسوداين لكن لاعبها فحشوش



المهم من لاخر ملينا ها التمثيليات و اليوم طحنا في راجل خشيين ياااسر

و راسه حامي



يا سادة يا كرام اليوم في احدى الولايات

كان كورتاج كيما يلزم الحال كيما اللي خبرتكم عليه مقبيلة

كلش كان ماشي ملييح

طييط طسييط دايرة حالة و كل سيارة دايرة نغمة

و جماعة القرقابو ما حبسوش دقيقة

حتى وصلوا لدار العروسة



الحلويات بكل انواعها و التاي و القهوة كيما يلزم الحال



خرجت العروسة بلاغوب بلونش اللي تتمناه كل فتاة



لكن العروسة كانت حابة ماماها تركب معاها لكن افتجأت كيما تقولها بن غبريط الله لا تربحها

افتجأت العروس بأن لقات عجوزها هي اللي حابة تركب معاها

هنا جا بليس في وقت غير مناسب و شعلها الخبيث بيناتهم



شعلت الحالة و الرجال ما فاهمينش حاجة



حتى وصل العريس للحلبة لقى امه مداوسة مع العروسة

و فهم ان السبب هو من يركب مع العروسة و فهم ان العروسة حابة ماماها



تماك جاه جنون البقر و قال ليهم حبسو جد الطيييط طيييط

و انت راكي حابة ماماك أيا راكي طالق بالثلاث و بقاي عند ماماك



هته قصة واقعية حكيتها بطريقتي

واش رايكم هل هته رجول ام تهور

و هل ما قامت به العتروسة او العروسة قلة عقل ام جياحة ام ماذا



واش رايكم في الحادث هذا