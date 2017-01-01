الغاشي قاع في الهموما و يشرب قهوة حلومة

السلام عليكم هواتف من نوع الحلزون في متناول الجميع فقط ب 20000000000000000 دج سارعوا الكمية محدودة التالي ما يلحقش و راهي لاشان دايرة حالة شوووف الكذب كيداير زعما هاذيك الزوج ما حذاهاش عشرين صفر باه تقولي في متناول الجميع نظن نتا ما تشريش البطاطا من المرشي انت تجيك البطاطا مغلفة في اومبالاج مصنوع في سويسرا نذهب الى اشهار آخر الغاشي قاع في في الهموما و يشرب قهوة حلوما يعني رانا قاع نرقصو بينا بالعجايز بالشوابين آآآآآآآآآآآحشموا راكم كبار و انت عجوز النحس ما تروحس تعمل فيها حجة و ترفد سبحة ياك راك حاصل فلي يوصلك لباب الطواليت و زايد ترقص ما تحشمش نذهب الى قهوة الخرطال سيد علي لازم يشرب القهوة و المدام نسات ما قاتلهش بلي كملت ما علينا ياسيد علي نتا ريح في الدار و المدام تروح عند الجار و زيد الجارة هاذي وين عايشة سبحان الله القلوب عند بعضاها حتى هي تشرب قهوة الخرطال و زيد عطاتها قاع البكية ما قال فنجاتن و لا مغيرفة قاع بكية هااااااااااا حشمو مرقتوها بزاااف سيد علي المرة الجاية نتا تروح تتسلف هاااااااااااو انت تريح و هي تخرج تطلب حشم على روحك راك راااجل تسناااااااااوي هنا لازم @hakim story @habchisalaheddin قهوة الفوفوبيلا او فوفوزيلا او اربيلا سي حكييم و سي صلاح باش تتزوج لازم تكون عندك قوة التحمل و تقدر تشد كرشك و تبلع فمك و ما تتقياش و تلعبها عندك ذوق باش نسيبك يعطيك العروسة لأنه عنده الذوق بصح هو عنده السكر راه يشربها مرة زقوم المفاجأة اذا قدرت تشربها و ما تتقياش لخمس دقايق متتابعة رايح تفوز بسيارة الطمبولااااااااااااااااااااا كاينة عفسة اخرى واحد الممثل وقيلا اسمه جحا واقيلا القهوة نتاعنا .....من البرازيل و الآلات من ألمانيا و الساشي من فرنسا احبس احبس احبس راك قلت القهوة نتاعنا و مبعد سميتلي دول العالم نتاعنا حنا شكون آآآآآآآه حنا اللي يجي يرهجنا اوهاااااااااااااا عيـــيي و يااااااااا حوجي هاذي وحدها جيبلي لي كوش لي كوش واخلاص حبس بلع فمك و الراجل يشمخ على روحه من الخوف تزقي عليه لي كوش نتاع هاذ المركا يا حوجي يا حوجي على قولت مصطفى غير هاك كاينة حاجة أيضا انا سخشيا ما فهمتهاش بيدون نتاع زيت محطوط على طاولة العشا زعما زيت و في نفس الوقت قازوز واش جاب البيدون للطاولة نتاع العشا آآآآآآآآآآآآه فهمت راني فهمت هو جي بصح فرغوه في بيدون الزيت الجماعة لماعن ما عندهمش و راه التقشف علاه يجبدوا كامل الماعن و باه يزوقو البيفي شفتوا كيف فقت ليهم المهم راسي ضرني خاصني قهوة من القهوة الخضرا نتاع شكارة الخيشة بنة و ريحة خصوصا من يد حبيبتي سلاااااااام الامين محمد