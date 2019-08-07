مملحات **مينى بيتزا**

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,951
النقاط
1,811
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى


downloadfile.gif
اهلا وسهلا بكم جميعا في موضوع جديد صيفي بامتياز البيتزا محبوبة الجماهير 😀😀 الى الوصفة مباشرة
العجينة :
IMG_20190807_175402.jpg




كأس ماء دافئ
ملعقة كبيرة حليب غبرة
اربع ملاعق كبيرة زيت زيتون
كيس خميرة االحلوة
ملعقة كبيرة خميرة الخبز
نصف ملعقة اكل ملح
نحتاج فرينة تقريباا ثلاث كؤوس وربع نخلى العجينة جد لزجة
IMG_20190807_175825.jpg
~~نخلى العجينة تاعى تختمر مدة 30دقيقة تقريباا ونبدا نشكل البيتزا ديالى~~
IMG_20190807_181938.jpg

صوص البيتزا :


IMG_20190807_175931.jpg


اربع حباة طماطم كبيرة الجحم
حبة بصل متوسطة الحجةالحجم
حوالى اربع فصوص ثوم
اربع معالق كبيرة زيت زيتون
ملح
فلفل اسود
راس الحانوت
رشة قرفة
فلفل احمر حلو
ملعقة كبيرة معجون طماطم
رند وزعيترة اختيارى



نحطهم في قدر نغطى عليهم ضرورى ونخليها حتى تطيب مليح
ونرحيهم مع بعض
IMG_20190807_180348.jpg


ونشكل البيتزا ديالى نحط عليها الصوص والاضافات اختيارية

زيتون
جبن
تونة
فلفل حلو
معدنوس او قصبر

IMG_20190807_180604.jpg

وشهية طيبةة

IMG_20190807_180713.jpg


IMG_20190807_181219.jpg

IMG_20190807_180634.jpg

IMG_20190807_180713.jpg


ان شاء الله الموضوع ينال استحسانكم واعجابكم دمتم في رعاية الرحمان الى لقاء اخر
تحياتى لكم جميعاااا
🙋🙋🙋🙋
 

المرفقات

Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,322
النقاط
1,471
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
انا ميت بالجوع وزدت دخلت هنا 😭
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top