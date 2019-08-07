مملحات **مينى بيتزا**

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
- المشاركات
- 2,951
- النقاط
- 1,811
- محل الإقامة
- من قلب الاحزان
- الجنس
- أنثى
اهلا وسهلا بكم جميعا في موضوع جديد صيفي بامتياز البيتزا محبوبة الجماهير الى الوصفة مباشرة
العجينة :
كأس ماء دافئ
ملعقة كبيرة حليب غبرة
اربع ملاعق كبيرة زيت زيتون
كيس خميرة االحلوة
ملعقة كبيرة خميرة الخبز
نصف ملعقة اكل ملح
نحتاج فرينة تقريباا ثلاث كؤوس وربع نخلى العجينة جد لزجة
~~نخلى العجينة تاعى تختمر مدة 30دقيقة تقريباا ونبدا نشكل البيتزا ديالى~~
صوص البيتزا :
اربع حباة طماطم كبيرة الجحم
حبة بصل متوسطة الحجةالحجم
حوالى اربع فصوص ثوم
اربع معالق كبيرة زيت زيتون
ملح
فلفل اسود
راس الحانوت
رشة قرفة
فلفل احمر حلو
ملعقة كبيرة معجون طماطم
رند وزعيترة اختيارى
نحطهم في قدر نغطى عليهم ضرورى ونخليها حتى تطيب مليح
ونرحيهم مع بعض
ونشكل البيتزا ديالى نحط عليها الصوص والاضافات اختيارية
زيتون
جبن
تونة
فلفل حلو
معدنوس او قصبر
وشهية طيبةة
ان شاء الله الموضوع ينال استحسانكم واعجابكم دمتم في رعاية الرحمان الى لقاء اخر
تحياتى لكم جميعاااا
كأس ماء دافئ
ملعقة كبيرة حليب غبرة
اربع ملاعق كبيرة زيت زيتون
كيس خميرة االحلوة
ملعقة كبيرة خميرة الخبز
نصف ملعقة اكل ملح
نحتاج فرينة تقريباا ثلاث كؤوس وربع نخلى العجينة جد لزجة
~~نخلى العجينة تاعى تختمر مدة 30دقيقة تقريباا ونبدا نشكل البيتزا ديالى~~
صوص البيتزا :
اربع حباة طماطم كبيرة الجحم
حبة بصل متوسطة الحجةالحجم
حوالى اربع فصوص ثوم
اربع معالق كبيرة زيت زيتون
ملح
فلفل اسود
راس الحانوت
رشة قرفة
فلفل احمر حلو
ملعقة كبيرة معجون طماطم
رند وزعيترة اختيارى
نحطهم في قدر نغطى عليهم ضرورى ونخليها حتى تطيب مليح
ونرحيهم مع بعض
ونشكل البيتزا ديالى نحط عليها الصوص والاضافات اختيارية
زيتون
جبن
تونة
فلفل حلو
معدنوس او قصبر
وشهية طيبةة
ان شاء الله الموضوع ينال استحسانكم واعجابكم دمتم في رعاية الرحمان الى لقاء اخر
تحياتى لكم جميعاااا
المرفقات
-
43.5 KB المشاهدات: 0
-
59.6 KB المشاهدات: 0
-
43.5 KB المشاهدات: 2