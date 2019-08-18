الوهم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني منذ الصغر املك صديقة رائعة جدا فتاة نعم الاخلاق والتربية وانا للان على اتصال بها مشكلتها انها تعاني من اكتئاب حاد واصبحت تفكر بشكل مريب جدا صرت اخاف عليها من نفسها هاذ الاكتئاب نتيجة ما عاشته المسكينة فمنذ صغرها وهي تعاني التنمر من اقرانها واهلها نتيجة وزنها الزائد كا انها كتومة جدا وحساسة وحنونة عندما كنا صغار كانت تلبس القديم مع ان اختها الاكبر منها تلبس الجديد عندما اسألها عن السبب تقول انها من رفض شراء الملابس وبشدة الانها تعلم ظروف والديها اما اخواتها فيلححن في الطلب امها دائما تصرخ عليها وتقول انها كسولة وووو لكن والله العكس رغم وزنها فهي خفيفة كالريشة والدتها تنبذها قليلا لانها تحس انها معقدة وصديقة والله ليست كذلك بالعكس هي هادئة كما سبق وذكرت المهم نجحت تخرجت وكغيرها من البنات تزوجت للامانة زوجها يحبها لكن طبعه صعب جدا فهو ينهال عيها بالشتائم والله حجر ينفجر منها بعدها يقوم بمراضاتها بكل الطرق لكن بعد ماذا بعد جرحها واهانتها طريقته في الكلام معها مهينة جدا لايهتم بشيء منزله ذو طراز قديم جدا عندما تطلب منه ترميمه يقول لو يعطوني حفرة اسكن مع ان حالته المادية مستقرة جدا ابنه يعاني تاخر نطق طلبت منه اخذه لطبيب رفض وقال كل عائلته تكلمت بعد ٥سنوات وهاذا صحيح صراحة لكن للامانة لو مرضت او نقصها شيء يجلبه ويدافع عنها امام اهله لا تقوم بزيارة اقاربها ولو بمناسبة لكن لا يمنعها عن اهلها ممنوع الانترنت ممنوع التواصل مع صديقاتها الا انا ممنوع النظر من النافذة ممنوع الحلاقة او الحمام ابوه يحبها حب كبير لا يقبل ان تمس شعرة منها لكن والدته هداها الله تكرهها كره شديد لما رأت زوجها وابوه وحتى اخوت زوجها يحبوها ويدافعو عليها ولات تتبلها بكلش قالت سحارة قالت بنت شوارع والله جميع انواع التهم الحمد لله لا احد صدقها جميع اهل زوجها يعرفو معدنها ربما اكثر من اهلها لكنها مسكينة تعبت نفسيا من الهداري من من التنمر من كل واحد ديرلو غير في قوسطوه تعبت من المساعفة تعبت من كونها البريئة التي تسمع ولا تتكلم اصبحت تراودها افكار خطيرة جدا كالانتحار كيف اساعدها انصحوني بالله عليكم