الوصفة التي تبحثين عنها حبيبتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالوصفة بصراحة رائعة جربتها شخصيا وهي هدية مني لكل اخت مقبلة على الزواج وحابة ترطب،تفتح،تنعم بشرتها والنتيجة تظهر بعد أسبوع وتستمر لأشهرالقاعدة الثابثة تاعنا هي :قبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكونالمهم هو الترطيب وتجنب أشعة الشمس حبيباتيبدون إطالة إليكن الوصفةالوصفة تصلح باي نوع دوف بالصح هذا الأزرق تاع الحليب هو المخير لأن ربعه حليب و مرطب.تحياتي انا خيروأحبكم في الله كثيرا