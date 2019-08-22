الوصفة التي تبحثين عنها حبيبتي

خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,721
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الوصفة بصراحة رائعة جربتها شخصيا وهي هدية مني لكل اخت مقبلة على الزواج وحابة ترطب،تفتح،تنعم بشرتها والنتيجة تظهر بعد أسبوع وتستمر لأشهر
القاعدة الثابثة تاعنا هي :🙂قبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكون 🙂
المهم هو الترطيب وتجنب أشعة الشمس حبيباتي
بدون إطالة إليكن الوصفة

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الوصفة تصلح باي نوع دوف بالصح هذا الأزرق تاع الحليب هو المخير لأن ربعه حليب و مرطب.
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تحياتي انا خيرو
🙂أحبكم في الله كثيرا🙂
 
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