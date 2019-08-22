الوصفة التي تبحثين عنها حبيبتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الوصفة بصراحة رائعة جربتها شخصيا وهي هدية مني لكل اخت مقبلة على الزواج وحابة ترطب،تفتح،تنعم بشرتها والنتيجة تظهر بعد أسبوع وتستمر لأشهر
القاعدة الثابثة تاعنا هي :قبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكون
المهم هو الترطيب وتجنب أشعة الشمس حبيباتي
بدون إطالة إليكن الوصفة
الوصفة تصلح باي نوع دوف بالصح هذا الأزرق تاع الحليب هو المخير لأن ربعه حليب و مرطب.
تحياتي انا خيرو
أحبكم في الله كثيرا
الوصفة بصراحة رائعة جربتها شخصيا وهي هدية مني لكل اخت مقبلة على الزواج وحابة ترطب،تفتح،تنعم بشرتها والنتيجة تظهر بعد أسبوع وتستمر لأشهر
القاعدة الثابثة تاعنا هي :قبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكون
المهم هو الترطيب وتجنب أشعة الشمس حبيباتي
بدون إطالة إليكن الوصفة
الوصفة تصلح باي نوع دوف بالصح هذا الأزرق تاع الحليب هو المخير لأن ربعه حليب و مرطب.
تحياتي انا خيرو
أحبكم في الله كثيرا