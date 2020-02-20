العدد الاول قضايا اجتماعية وعائلية للتحليل --2020--

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
3,359
النقاط
2,491
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
فاصل-111.gif



رواد منتدى اللمة االجزائرية
وخاصة قسم منتدى قضايا الاسرة والمجتمع


سنفتتح من جديد سلسلة
فاصلي.gif
. وكما تعودنا
في كل عدد سيكون فائز واحد
والفائزهو
👇👇
صاحب افضل تحليل للصور
وبالطبع التحليل يكون في الردود اسفل الموضوع
👇👇
فيتحصل على الوسام التالى
محللة.gif

الصور الخاصة بهذا العدد
ستكون تحت عنوان
👇👇
👉👉 المدارس والخراب👉👉

الصور الخاصة بالعدد

images-1.jpg


699b6c00-7dca-43b8-8731-473b6ea763b0.png


9a63474d-14e5-48de-86c5-368b962672bf.png


Iاتمنى اان اكون قد اتقنت الشرح

تقدديم.gif

في انتظار تحاليلكم
الشافية والوافية كما عودتمونا للصور

دمتم سالمين
 

المرفقات

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top