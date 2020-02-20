العدد الاول قضايا اجتماعية وعائلية للتحليل --2020

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
- المشاركات
- 3,359
- النقاط
- 2,491
- محل الإقامة
- من قلب الاحزان
- الجنس
- أنثى
رواد منتدى اللمة االجزائرية
وخاصة قسم منتدى قضايا الاسرة والمجتمع
سنفتتح من جديد سلسلة
. وكما تعودنا
في كل عدد سيكون فائز واحد
والفائزهو
صاحب افضل تحليل للصور
وبالطبع التحليل يكون في الردود اسفل الموضوع
فيتحصل على الوسام التالى
الصور الخاصة بهذا العدد
ستكون تحت عنوان
المدارس والخراب
الصور الخاصة بالعدد
Iاتمنى اان اكون قد اتقنت الشرح
في انتظار تحاليلكم
الشافية والوافية كما عودتمونا للصور
دمتم سالمين
المرفقات
-
43.9 KB المشاهدات: 0