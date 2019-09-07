السلام عليكم ضرك هذا بنادم والا فريجيدار

زعمى انا ما لقيت ما نوم نوم روحي لاصقة فيك انت ونغير منك انت شوف اسيدي نجي نبروغرامي باه نومك تنحرقلي كارت ماريا راجل ياخي حالة ....

انت راك تعلم غيب هذي سي امين الشواف حالتك ما نعرف واش نسميها مي نقولك كنت كيما انت مي ما نومش انا نتوقعهم مع راسي نكون قاعدة تجي فبالي حاجة ننساها تصرا ولو لناس بعاد عليا مي جامي عاودتها

بالنسبة ليا انا كل نوم روحي مريضة نمرض صخ كل كسور اللي تكسرتها حلمت بها قبل ما تصرالي بالتفصيل حتى الاسعاف لما داوني حلمتهم بالتفصيل

باقي احلامي شوف ننوي نوم فارس احلام نوم الحمار وراح الفارس نوم روحي ترفهت نلقى روحي صباح. نفلس نولي نطلب سمانة نتوحش نشوف الفرانك هههه

نوم روحي ناكل فحاجه او وليمة تخرج بالعكس موت او جنازة ياو الزهر فالمنام ودور وجهو عليا وزيد حابني نومك باه تكمل عليا

ياو روح اخطي جدي ههه