شكون عنده هاذ الامر الغريب كيما انا

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
ان شاااء الله كااامل راكم بخير و الله ق توحشتكم جد المرض ما حبش خلاص يروح من عندي
يا خاوتي واحد المقريبة راها توقع معايا ـ مقريبة أي شيء غريب ـ
الحقيقة الأمر عنده زمان لكن ما جاتش المناسبة باش نحكوا فيه
اليوم قررت نفتح هاذ السوجي و نتناقشوا فيه
خاوتي كامل نرقدوا ... و كامل نشوفوا المنامات
كايل اللي عنده المنامات زيادة يعني وين يغمض عينيه يقولك شفت منام كيما الكحلوشة @ليليا مرام
تركب في طاكسي تغمض عينيها تشوف روحها مدابزة معايا ههههه من كثرت الغيرة مني راهي
تشوفني في المنامات
و كاين اللي كي يرقد ينوض يمشي كيما حبيبي @sami44 قالولي يرقد و ينوض يروح يكمل البنتورة و لوندوي و هو راقد خخخخخخخخخخخ
و كاين اللي كي ترقد تشوف فارس احلامها فوق عود ابيض
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راكم تتساءلوا وينه الغرابة في الأمر
يا خاوتي انا مناماتي موش كيما ليليا او حبيبي ناصر لالا
انا كي نشوف منام يكون صح كاين منه
مثلا قبل فترة شفت بنت عمي بالحمل بعد يومين لقيتها قالت لي دعيلي
ربي يرزقني بوليد قلت ليها راني شفتك في المنام بالحمل
فعلا بعد ايام عملت تحاليل لقات روحها بالحمل
مرة شفت جاري كان مسافر شفته في عرس فيه شغب و شجار و خمر و سلاح
النهار لاخر لقيته عليه اثر الضرب قلت ليه كنت في عرس و تخلطت الحالة
قالي شكون خبرك لأنهم تفاهموا يخلوا الامر سر و ما يخبروا حتى وااحد
ايضا في احدى السنوات شفت الامطار نزلت بشكل رهيب و حمل الواد
و الناس تغبنت حكيته للإمام و فعلا ماهي الا ايام وقعت حملة كبييرة تاع امطار و وديان
في احدى المرات كانت زوجتي حاامل و كان في البيت بعض الاثاث
ثقيل الوزن كنا واضعينه في مكان قريب من مكان نوم زوجتي
شفت انه راح يطيح على بطنها قمت بسرعة من نومي و مديت يدي
فطنت زوجتي قالت واش كاين قلت ليها الاثاث راح يطيح
بقات تضحك حتى جا هابط عليها هذاك القش و انا ماد يدي و مسكته
الزوجة ما فهمت والوا منبعد خبرتها اني شفته في المنام انه راح يطيح
الحقيقة الحالات يااسرة و وقعت حتى مع احدى الاخوات في اللمة
شفت في المنام والدتها تقسم في الخبز على البشر و كانت تطلب في رقية
فعلا راسلت الاخت و قالت ان والدتها من عادتها تقسم الاكل على الناس
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هيا دوك انتوما حكولي على غرائبكم و اللي يحب نشوف عليه منام عنده مليار
يفليكسيلي صو ميل هههههههههههه و كي يلقى المليار يقسم معايا
ان شاااء الله كااامل راكم بخير و الله ق توحشتكم جد المرض ما حبش خلاص يروح من عندي
يا خاوتي واحد المقريبة راها توقع معايا ـ مقريبة أي شيء غريب ـ
الحقيقة الأمر عنده زمان لكن ما جاتش المناسبة باش نحكوا فيه
اليوم قررت نفتح هاذ السوجي و نتناقشوا فيه
خاوتي كامل نرقدوا ... و كامل نشوفوا المنامات
كايل اللي عنده المنامات زيادة يعني وين يغمض عينيه يقولك شفت منام كيما الكحلوشة @ليليا مرام
تركب في طاكسي تغمض عينيها تشوف روحها مدابزة معايا ههههه من كثرت الغيرة مني راهي
تشوفني في المنامات
و كاين اللي كي يرقد ينوض يمشي كيما حبيبي @sami44 قالولي يرقد و ينوض يروح يكمل البنتورة و لوندوي و هو راقد خخخخخخخخخخخ
و كاين اللي كي ترقد تشوف فارس احلامها فوق عود ابيض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راكم تتساءلوا وينه الغرابة في الأمر
يا خاوتي انا مناماتي موش كيما ليليا او حبيبي ناصر لالا
انا كي نشوف منام يكون صح كاين منه
مثلا قبل فترة شفت بنت عمي بالحمل بعد يومين لقيتها قالت لي دعيلي
ربي يرزقني بوليد قلت ليها راني شفتك في المنام بالحمل
فعلا بعد ايام عملت تحاليل لقات روحها بالحمل
مرة شفت جاري كان مسافر شفته في عرس فيه شغب و شجار و خمر و سلاح
النهار لاخر لقيته عليه اثر الضرب قلت ليه كنت في عرس و تخلطت الحالة
قالي شكون خبرك لأنهم تفاهموا يخلوا الامر سر و ما يخبروا حتى وااحد
ايضا في احدى السنوات شفت الامطار نزلت بشكل رهيب و حمل الواد
و الناس تغبنت حكيته للإمام و فعلا ماهي الا ايام وقعت حملة كبييرة تاع امطار و وديان
في احدى المرات كانت زوجتي حاامل و كان في البيت بعض الاثاث
ثقيل الوزن كنا واضعينه في مكان قريب من مكان نوم زوجتي
شفت انه راح يطيح على بطنها قمت بسرعة من نومي و مديت يدي
فطنت زوجتي قالت واش كاين قلت ليها الاثاث راح يطيح
بقات تضحك حتى جا هابط عليها هذاك القش و انا ماد يدي و مسكته
الزوجة ما فهمت والوا منبعد خبرتها اني شفته في المنام انه راح يطيح
الحقيقة الحالات يااسرة و وقعت حتى مع احدى الاخوات في اللمة
شفت في المنام والدتها تقسم في الخبز على البشر و كانت تطلب في رقية
فعلا راسلت الاخت و قالت ان والدتها من عادتها تقسم الاكل على الناس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هيا دوك انتوما حكولي على غرائبكم و اللي يحب نشوف عليه منام عنده مليار
يفليكسيلي صو ميل هههههههههههه و كي يلقى المليار يقسم معايا