شكون عنده هاذ الامر الغريب كيما انا

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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السلام عليكم
ان شاااء الله كااامل راكم بخير و الله ق توحشتكم جد المرض ما حبش خلاص يروح من عندي

يا خاوتي واحد المقريبة راها توقع معايا ـ مقريبة أي شيء غريب ـ
الحقيقة الأمر عنده زمان لكن ما جاتش المناسبة باش نحكوا فيه
اليوم قررت نفتح هاذ السوجي و نتناقشوا فيه

خاوتي كامل نرقدوا ... و كامل نشوفوا المنامات
كايل اللي عنده المنامات زيادة يعني وين يغمض عينيه يقولك شفت منام كيما الكحلوشة @ليليا مرام
تركب في طاكسي تغمض عينيها تشوف روحها مدابزة معايا ههههه من كثرت الغيرة مني راهي
تشوفني في المنامات
images.jpg
و كاين اللي كي يرقد ينوض يمشي كيما حبيبي @sami44 قالولي يرقد و ينوض يروح يكمل البنتورة و لوندوي و هو راقد خخخخخخخخخخخ
مشي-اثناء-النوم.jpg

و كاين اللي كي ترقد تشوف فارس احلامها فوق عود ابيض
images.jpg

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راكم تتساءلوا وينه الغرابة في الأمر
يا خاوتي انا مناماتي موش كيما ليليا او حبيبي ناصر لالا
انا كي نشوف منام يكون صح كاين منه

مثلا قبل فترة شفت بنت عمي بالحمل بعد يومين لقيتها قالت لي دعيلي
ربي يرزقني بوليد قلت ليها راني شفتك في المنام بالحمل
فعلا بعد ايام عملت تحاليل لقات روحها بالحمل

مرة شفت جاري كان مسافر شفته في عرس فيه شغب و شجار و خمر و سلاح
النهار لاخر لقيته عليه اثر الضرب قلت ليه كنت في عرس و تخلطت الحالة
قالي شكون خبرك لأنهم تفاهموا يخلوا الامر سر و ما يخبروا حتى وااحد


ايضا في احدى السنوات شفت الامطار نزلت بشكل رهيب و حمل الواد
و الناس تغبنت حكيته للإمام و فعلا ماهي الا ايام وقعت حملة كبييرة تاع امطار و وديان

في احدى المرات كانت زوجتي حاامل و كان في البيت بعض الاثاث
ثقيل الوزن كنا واضعينه في مكان قريب من مكان نوم زوجتي
شفت انه راح يطيح على بطنها قمت بسرعة من نومي و مديت يدي
فطنت زوجتي قالت واش كاين قلت ليها الاثاث راح يطيح
بقات تضحك حتى جا هابط عليها هذاك القش و انا ماد يدي و مسكته
الزوجة ما فهمت والوا منبعد خبرتها اني شفته في المنام انه راح يطيح

الحقيقة الحالات يااسرة و وقعت حتى مع احدى الاخوات في اللمة
شفت في المنام والدتها تقسم في الخبز على البشر و كانت تطلب في رقية
فعلا راسلت الاخت و قالت ان والدتها من عادتها تقسم الاكل على الناس

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هيا دوك انتوما حكولي على غرائبكم و اللي يحب نشوف عليه منام عنده مليار
يفليكسيلي صو ميل هههههههههههه و كي يلقى المليار يقسم معايا
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
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محل الإقامة
بسكرة
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله .


ههههه ديرني في البال الليلة
وشوفلي منامة ههههه تكون جميلة .


سبحان الله .

اما انا فإني لا ارى الاحلام والمنام الا قليل اي الاحلام اما المنام فلست اذكر .
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
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المشاركات
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أنثى
السلام عليكم ضرك هذا بنادم والا فريجيدار
زعمى انا ما لقيت ما نوم نوم روحي لاصقة فيك انت ونغير منك انت شوف اسيدي نجي نبروغرامي باه نومك تنحرقلي كارت ماريا راجل ياخي حالة ....
انت راك تعلم غيب هذي سي امين الشواف حالتك ما نعرف واش نسميها مي نقولك كنت كيما انت مي ما نومش انا نتوقعهم مع راسي نكون قاعدة تجي فبالي حاجة ننساها تصرا ولو لناس بعاد عليا مي جامي عاودتها
بالنسبة ليا انا كل نوم روحي مريضة نمرض صخ كل كسور اللي تكسرتها حلمت بها قبل ما تصرالي بالتفصيل حتى الاسعاف لما داوني حلمتهم بالتفصيل
باقي احلامي شوف ننوي نوم فارس احلام نوم الحمار وراح الفارس نوم روحي ترفهت نلقى روحي صباح. نفلس نولي نطلب سمانة نتوحش نشوف الفرانك هههه
نوم روحي ناكل فحاجه او وليمة تخرج بالعكس موت او جنازة ياو الزهر فالمنام ودور وجهو عليا وزيد حابني نومك باه تكمل عليا
ياو روح اخطي جدي ههه
 
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