أسباب إخفاء الخلصة او الشهرية عن الزوجة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
ان شااء الله كامل راكم بخير في افريقيا الفقر و السعادة
انا الحمد لله دوك راني عايش في ألمانيا و نهار الجمعة نروح نصلي في ماليزيا و نرجع
ما عنديش الوقت باش نزوركم تعرفوا إلتزامات رجال الاعمال كيما انا الوقت باش تحك راسك مكاش
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المهم بلا طول حديث
تعرفوا رجال الاعمال و علاقتهم بالفلوس
و انا من الناس اللي نحب دراهمي ليا وحدي
يضربني الترسينتي اذا قالي واحد شحال عندك دراهم
نحب نخبي و نتصرف وحدي
طبعا و نهار نموت راني مكلف المحامي تاعي بتقسيم التركة كلها العقارات و الفيلات و السيارات و الارصدة و المزارع
هههههههههههههه واش رايكم في هته المقدمة السنفورية ههههههه
احم احم نرجع للميضوع
الشهرية تاع الراجل و ما ادراك ما الشهرية سبب كل بلية و الضرب بالأواني المنزلية
بسبب التكتم و السرية كأنها كود تاع قنبلة نووية
المشكلة الزوجة كل يوم راجلها يجيب ساشي معمر مصروف او أكل او قضياان للبيت
و نهار يقول ليها راه فيا الكريدي تصرخ و تقوله تاااااعش هاذ الكريدي
يا بنتي راكي في شهر تطيبي في الكوزينة و انت تغني لزرق سعاني
و لا باباك كان يجيب في المصروف
او تجيه الفاتورة تاع الضو فيها مليون و قش القراية مازاله كريدي عند عيسى الكحلوش تاع المرشي
و السيدة الانيقة الزوجة المحترمة تقوله هاذ الشهر خليلي باش نبدل سواري راه قدام
يا بنتي و الفاتورة ما نخلصوهاش و لا شكيب خليل خالي و انا لا خبر
و عيسى الكحلوش راه يصدق علينا هااااااا فهمي روحك
حاجة اخرى الراجل مسكين راه يحلم منذ الأزل باش يشري سروال لأنه مازاله يخدم بسروال تاع كوستيم عرسه
اللي كان قبل الميلاد و تجي كساندرا اللي في الشهر اللي فات شرات بدعية شوازت قلاصي بـ 500 الف
لبستها مرة وحدة و رماتها على خاطر لقات بنت خالها شارية وحدة كيفها عيفتها فيها
تقول خاصني بدعية راني مانيش لاقية واش نلبس
قداش هاذ البدعية [ 750 الف برك
750 الف برك يعطييك غمة و انا سروال في لافوار بـ 100 الف تقوليلي غالي يااسر
لذالك و لهته الاسباب و اسباب اخرى عاد الراجل يقسم الخلصة تاعه يخبي النص
و يجيب النص للبيت و يقولها واش نعملوا بيها يا مرة و يخلعها ههههههههه بلاليست تاع الكريدي
في الاخير هي تطمع غي في 200 الف و الموسطاش يكون ربح الباقي
يخلص بيه الكريدي و يجيب سروال و يقول ليها راني جبته كريدي
باش الشهر الجاي يقول ليها السروال ما زال ما خلصتهش
و هكذا هو مهني من الكريدي لكن يتظاهر انه معمر كريدي كحماية للأمن القومي
لأنه لوكان يخبر مرته قداش راه يخلص او قداش فيه كريدي فعلا راح يبقى يعوم في الكريدي
بسبب أحلام كسندرا تاعو ههههههههههههه فهمو و لا ما فهمتوش كيما يقولها شمس الدين
ان شااء الله كامل راكم بخير في افريقيا الفقر و السعادة
انا الحمد لله دوك راني عايش في ألمانيا و نهار الجمعة نروح نصلي في ماليزيا و نرجع
ما عنديش الوقت باش نزوركم تعرفوا إلتزامات رجال الاعمال كيما انا الوقت باش تحك راسك مكاش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المهم بلا طول حديث
تعرفوا رجال الاعمال و علاقتهم بالفلوس
و انا من الناس اللي نحب دراهمي ليا وحدي
يضربني الترسينتي اذا قالي واحد شحال عندك دراهم
نحب نخبي و نتصرف وحدي
طبعا و نهار نموت راني مكلف المحامي تاعي بتقسيم التركة كلها العقارات و الفيلات و السيارات و الارصدة و المزارع
هههههههههههههه واش رايكم في هته المقدمة السنفورية ههههههه
احم احم نرجع للميضوع
الشهرية تاع الراجل و ما ادراك ما الشهرية سبب كل بلية و الضرب بالأواني المنزلية
بسبب التكتم و السرية كأنها كود تاع قنبلة نووية
المشكلة الزوجة كل يوم راجلها يجيب ساشي معمر مصروف او أكل او قضياان للبيت
و نهار يقول ليها راه فيا الكريدي تصرخ و تقوله تاااااعش هاذ الكريدي
يا بنتي راكي في شهر تطيبي في الكوزينة و انت تغني لزرق سعاني
و لا باباك كان يجيب في المصروف
او تجيه الفاتورة تاع الضو فيها مليون و قش القراية مازاله كريدي عند عيسى الكحلوش تاع المرشي
و السيدة الانيقة الزوجة المحترمة تقوله هاذ الشهر خليلي باش نبدل سواري راه قدام
يا بنتي و الفاتورة ما نخلصوهاش و لا شكيب خليل خالي و انا لا خبر
و عيسى الكحلوش راه يصدق علينا هااااااا فهمي روحك
حاجة اخرى الراجل مسكين راه يحلم منذ الأزل باش يشري سروال لأنه مازاله يخدم بسروال تاع كوستيم عرسه
اللي كان قبل الميلاد و تجي كساندرا اللي في الشهر اللي فات شرات بدعية شوازت قلاصي بـ 500 الف
لبستها مرة وحدة و رماتها على خاطر لقات بنت خالها شارية وحدة كيفها عيفتها فيها
تقول خاصني بدعية راني مانيش لاقية واش نلبس
قداش هاذ البدعية [ 750 الف برك
750 الف برك يعطييك غمة و انا سروال في لافوار بـ 100 الف تقوليلي غالي يااسر
لذالك و لهته الاسباب و اسباب اخرى عاد الراجل يقسم الخلصة تاعه يخبي النص
و يجيب النص للبيت و يقولها واش نعملوا بيها يا مرة و يخلعها ههههههههه بلاليست تاع الكريدي
في الاخير هي تطمع غي في 200 الف و الموسطاش يكون ربح الباقي
يخلص بيه الكريدي و يجيب سروال و يقول ليها راني جبته كريدي
باش الشهر الجاي يقول ليها السروال ما زال ما خلصتهش
و هكذا هو مهني من الكريدي لكن يتظاهر انه معمر كريدي كحماية للأمن القومي
لأنه لوكان يخبر مرته قداش راه يخلص او قداش فيه كريدي فعلا راح يبقى يعوم في الكريدي
بسبب أحلام كسندرا تاعو ههههههههههههه فهمو و لا ما فهمتوش كيما يقولها شمس الدين
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