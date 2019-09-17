تعزية لأختنا لؤلؤة قسنطينة

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,124
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يؤسفني ان اخبركم بان جد اختنا @لؤلؤة قسنطينة
قد توفى قبل سويعات من الآن
انا لله وانا اليه راجعون

اللَّهُمَّ
أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار.

اللَّهُمَّ
عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللَّهُمَّ
الهم اهله وذويه الصبر والأجر
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,359
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
اختي مريم
عضم الله اجركم ورحم ميتكم
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه في جنتك
اللهم تجاوز عن عنه وارزقه دارا خير من داره و تغمده برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين
اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top