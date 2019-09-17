تعزية لأختنا لؤلؤة قسنطينة

اختي مريم

عضم الله اجركم ورحم ميتكم

اللهم ارحمه واغفر له واسكنه في جنتك

اللهم تجاوز عن عنه وارزقه دارا خير من داره و تغمده برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين

اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان ​