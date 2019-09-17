تعزية لأختنا لؤلؤة قسنطينة

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يؤسفني ان اخبركم بان جد اختنا @لؤلؤة قسنطينة
قد توفى قبل سويعات من الآن
انا لله وانا اليه راجعون
اللَّهُمَّ
أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار.
اللَّهُمَّ
عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
اللَّهُمَّ
الهم اهله وذويه الصبر والأجر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يؤسفني ان اخبركم بان جد اختنا @لؤلؤة قسنطينة
قد توفى قبل سويعات من الآن
انا لله وانا اليه راجعون
اللَّهُمَّ
أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار.
اللَّهُمَّ
عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
اللَّهُمَّ
الهم اهله وذويه الصبر والأجر