علاش نحقرو بعضانا بالعين

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
زوار ورواد منتدى واش راك تهدى ان شاء الله كامل راكم بخير
عندي مدة ما كتبت هنا واليوم سفت ضاهرة تفكرتكم وتفكرت الركن
وهي ااننا نحقرو بعضانا بالعين اي نضحكو على بعضانا
توجور تلقى بعض الناس يستهزاو لما يشوفو واحد فقير ولا ضعيف ماديا. يضحكو عليه
ما تقولوليش مكاش منها كامل دزيريين ونعرفو بعضانا
مرات رانا نشوفو العجب
مثلا في هذ الصوره شخص لابس سيرفات مع صباط نديروه سيجي ديسكيسيون نورمال ونجيبو بيه هدرة تاع شهر ولا اكثر
الصورة لقيتها في النت ما نقولكم تاع @الامين محمد. ولا خويا @حلم كبير
بصح لو كان الواحد يعرف بلي هذ الشخص شهريتو ما تتعداش مليون ونص
صار يضحك عليه
ويزيد يعرف بلي متزوج ويخلص الكرا والترسيتي والما والغاز
صار يضحك عليه؟
ولو كان يعرف بلي يخدم على باباه ويماه وزوج خاوتو مع مرتو
صار يضحك عليه؟
ولو كان يعرف بلي يبكى قبل الفجر يخدم حمال وعلى الثمنيه تع السبوح يروح لخدمتو والعشية يخدم فالمارشي
باش يكفي العايله تاعو
صار يضحك عليه ؟
ولو كان يعرف بلي هذ المسافه الي يقطعها فالنهار كامل على رجليه مش فالطوموبيل
صار يضحك عليه؟
لوكان يعرف بلي لبس السيرفات مع الصباط على خاطر تقطعلو السروال وهو عندو واحد برك خلاه يتخيط
صار يضحك عليه؟
لو كان يعرف بلي عندو صباط واحد منين يتقطع يخيطو ولهذا لبسو مع سيرفات
صار يضحك عليه؟
لوكان يعرف بلي هذ الشخص ما يديرش قصه للمضهر تاعو اصلا لانو داير قصه العائلة الي راهي تستنى في مدخولو
صار يضحك عليه؟
علاش نحقرو بعضنا بعض بالعين
وهذا فالنسا وفالرجال
للبيوت اسرار كلش مخبي واحنا نحكمو على الناس من المضهر تاعهم
وفي بعض الاحيان نحاكمتم دون رحمه
شخص مثل هذا يقولك مشحاح
وهو مرات يبات بلا عشا من الفقر
علاش ما نخلوش كل واحد في حالو
اليكم الخط
#sami44
كان اللّٰه في عون الفقراء
زوار ورواد منتدى واش راك تهدى ان شاء الله كامل راكم بخير
عندي مدة ما كتبت هنا واليوم سفت ضاهرة تفكرتكم وتفكرت الركن
وهي ااننا نحقرو بعضانا بالعين اي نضحكو على بعضانا
توجور تلقى بعض الناس يستهزاو لما يشوفو واحد فقير ولا ضعيف ماديا. يضحكو عليه
ما تقولوليش مكاش منها كامل دزيريين ونعرفو بعضانا
مرات رانا نشوفو العجب
مثلا في هذ الصوره شخص لابس سيرفات مع صباط نديروه سيجي ديسكيسيون نورمال ونجيبو بيه هدرة تاع شهر ولا اكثر
الصورة لقيتها في النت ما نقولكم تاع @الامين محمد. ولا خويا @حلم كبير
بصح لو كان الواحد يعرف بلي هذ الشخص شهريتو ما تتعداش مليون ونص
صار يضحك عليه
ويزيد يعرف بلي متزوج ويخلص الكرا والترسيتي والما والغاز
صار يضحك عليه؟
ولو كان يعرف بلي يخدم على باباه ويماه وزوج خاوتو مع مرتو
صار يضحك عليه؟
ولو كان يعرف بلي يبكى قبل الفجر يخدم حمال وعلى الثمنيه تع السبوح يروح لخدمتو والعشية يخدم فالمارشي
باش يكفي العايله تاعو
صار يضحك عليه ؟
ولو كان يعرف بلي هذ المسافه الي يقطعها فالنهار كامل على رجليه مش فالطوموبيل
صار يضحك عليه؟
لوكان يعرف بلي لبس السيرفات مع الصباط على خاطر تقطعلو السروال وهو عندو واحد برك خلاه يتخيط
صار يضحك عليه؟
لو كان يعرف بلي عندو صباط واحد منين يتقطع يخيطو ولهذا لبسو مع سيرفات
صار يضحك عليه؟
لوكان يعرف بلي هذ الشخص ما يديرش قصه للمضهر تاعو اصلا لانو داير قصه العائلة الي راهي تستنى في مدخولو
صار يضحك عليه؟
علاش نحقرو بعضنا بعض بالعين
وهذا فالنسا وفالرجال
للبيوت اسرار كلش مخبي واحنا نحكمو على الناس من المضهر تاعهم
وفي بعض الاحيان نحاكمتم دون رحمه
شخص مثل هذا يقولك مشحاح
وهو مرات يبات بلا عشا من الفقر
علاش ما نخلوش كل واحد في حالو
اليكم الخط
#sami44
كان اللّٰه في عون الفقراء