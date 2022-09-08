لوجه الله ,, و هذا ناقص بزااااااااااااااااااااف ..

رشيد السكيكدي رشيد السكيكدي.سأرحل الى المريخراهي استضافتو النهار بانجازو الكبيرالتعدد التعدد قلنا مكانش تعدد في دزايرعمري شفت ضرارير عايشين في عدل ومساواة وكل وحدة بدارهاممكن في الخليجتقبلي مروري