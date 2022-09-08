لوجه الله ,, و هذا ناقص بزااااااااااااااااااااف ..

Tama Aliche
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 89
- النقاط
- 5
- محل الإقامة
- حشرت نفسي في قلم و كتاب
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
((وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)) [البينة: 5].
علابلي تبان لكم قسم الشريعة غير نقصوا شوية الحس ,, يا لماويين الموضوع يحتاج الى فكرة " اللي تزوج زوج مساء في نفس الوقت ,, بصح ما يهمنيش الشخص ,, يهمني اللب .. القشور هذاك لابوبال ..)
يا راجل أخطيك من التعدد هههه تجريوا تربحوا مع النساء العيب و حنا شحال ملاح مينذاك نوليو كما هذيك اللي تشد يد راجل و مقابلها الثانية تشد يد خلاف .. ايييييييييييييييييييييه كركر من و من الحب يجروه بالزوج في نفس النهار ..النواااادر ياااااه .
واش تعرف على التعدد ..؟ ماشي موضوعنا محصور في هذي لا لا .. هذا باش ما يكونش هناك هجوم من عناصر الرجال هههه ,, يا صديقي احبس كما راك راك تخلط ,, شكون ما يعرفش الكتاب و السنة كي توصل للشي اللي يعجبهم ,, و يراعي مشاعرهم اوووووووه غيرطفي الفتاوى تاع العلماء و اسمعلهم عارفين صلاحهم غير تقيس ليسونتيمون ,, وين يدور الزهو و الدنيا تكتبلهم اشططططططحححح بالمحارم ,, عندك أربعة عندك أربعة واش كيفاش حبيتو يطير بزوج برك .. لازم اللي تغسله راسو و اللي تغسله رجليه و اللي تشدلو جنبه اليمين باش تتهلا فالقولون العصبي هكذا ما يتقلقش و ما تحكموش الكابة خهعههه,, و اللي على الجنب اليسرى الرابعة ذيك تراقب الكبدة و السكري و الفيتامينات هكذا يبقا سيدنا صحييييييح و لباس عليه في صحتو ..
لحقنا للصح : رجع للاية الفوق .. كاين اللي يخدم حاجة لوجه الله صح ,, ؟؟ .. مثل موضوع التعدد اذا شفت واحد قبل ما يشوف للغريزة تاعو يديرها و يتزوج اربعة و لا زوج غير على جال ربي سبحانه " يخلص ذلك لوجه الله قبل كل شيء " ؟ كااااااااااااين ..؟
تجوجيش الغريزة و لا الملهيات و الملذات تاع الدنيا صرااااااااااااااااااااااحة ,, قيسها في راسك اذا تحوس نستعرف بالفكرة تاع المجتمع يجي واحد ولا منهم بزاف يقنعني و يقولي ربي عطاااانا اربعة من حقنا واااش من حق عقابها تطرش ..؟؟ تعيا كي تسمع هكذا كلام وليت فالحق .. كمل الحق بالواجب و اخلص النية لله سبحانه قبل كلشي .. تشراك الفم ساهل و باش تربحها كاملة ماشي بكلام الشارع هذا و الافكار هذي اللي ما تطلع من راس يابس مع احترامي للفاهمين( اللي يشدوا في وحدة )..
يا صديقي ربي كي حلل اربع نساء ليك كي تديرها ما تنقص ما تزيد .. هذي حكمة من عند الله ,, تطلع تهبط ما يلقالهاش حتى واحد علاش جات هكذا .. و كي عطاااك قلتها انت ماشي على جال باش يرضيلك الغريزة تاعك ولا على خاطرش انت ما تقدرش تصبر وتجيش تقول هذي العبارة " الله غالب الراجل خلقوا هكذا ما يقدرش يعيش بوحدة لازموا اربعو هههههه " ربي ما يحطش حاجة دنيوية باش انت ترضى و تقدر تفرغ الملذات تاعك مليح ما حاشكش هههههههههههه جايبينها هكذا و قانعين ..
اتفكر بلي الاخلاص هو اول حاجة لازم تديرها في اي حاجة حطها ربي ,, النية هي الصح ماشي انت ناوي تتزوج على جال الهوى غير قاري شوية و كمل كما راك وحدة تكفيك ,, تدير اطفال بالجملة و تعلمهم واش .. نحير فاللي عقابها هكا و هكا و الاولاد يربيهم المجتمع و عقل يوزن بكلمة " عطاني ربي من حقي هههه " الرسالة وصلت بلي العقل يورث من و من حتى يولي لا علاقة بالحياة سر فيها بالاربعة فانك لست خاسرا حتى وان لم تكن عادلا سيكون لك اولاد تعلمهم بالمطرق ههههههههه و انه اعطى لانه حق لك ههههههههههه خلوني نهدر
وباش ما تحسبوهاش راني على التعدد فقط فان الخط اليكم لانه التعدد كان بابا يفتح موضوع الاخلاص و النية لوجه الله هي قبل كل حق و قبل كل شيء .. فالتقبل من الله لا يكون اذا أنت أحببت ذلك لنفسك و لا تكون البركة اذا الغريزة تحكمت في عملك .. لا تكن غبيا ..
مع احتراماتي ...
((وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)) [البينة: 5].
علابلي تبان لكم قسم الشريعة غير نقصوا شوية الحس ,, يا لماويين الموضوع يحتاج الى فكرة " اللي تزوج زوج مساء في نفس الوقت ,, بصح ما يهمنيش الشخص ,, يهمني اللب .. القشور هذاك لابوبال ..)
يا راجل أخطيك من التعدد هههه تجريوا تربحوا مع النساء العيب و حنا شحال ملاح مينذاك نوليو كما هذيك اللي تشد يد راجل و مقابلها الثانية تشد يد خلاف .. ايييييييييييييييييييييه كركر من و من الحب يجروه بالزوج في نفس النهار ..النواااادر ياااااه .
واش تعرف على التعدد ..؟ ماشي موضوعنا محصور في هذي لا لا .. هذا باش ما يكونش هناك هجوم من عناصر الرجال هههه ,, يا صديقي احبس كما راك راك تخلط ,, شكون ما يعرفش الكتاب و السنة كي توصل للشي اللي يعجبهم ,, و يراعي مشاعرهم اوووووووه غيرطفي الفتاوى تاع العلماء و اسمعلهم عارفين صلاحهم غير تقيس ليسونتيمون ,, وين يدور الزهو و الدنيا تكتبلهم اشططططططحححح بالمحارم ,, عندك أربعة عندك أربعة واش كيفاش حبيتو يطير بزوج برك .. لازم اللي تغسله راسو و اللي تغسله رجليه و اللي تشدلو جنبه اليمين باش تتهلا فالقولون العصبي هكذا ما يتقلقش و ما تحكموش الكابة خهعههه,, و اللي على الجنب اليسرى الرابعة ذيك تراقب الكبدة و السكري و الفيتامينات هكذا يبقا سيدنا صحييييييح و لباس عليه في صحتو ..
لحقنا للصح : رجع للاية الفوق .. كاين اللي يخدم حاجة لوجه الله صح ,, ؟؟ .. مثل موضوع التعدد اذا شفت واحد قبل ما يشوف للغريزة تاعو يديرها و يتزوج اربعة و لا زوج غير على جال ربي سبحانه " يخلص ذلك لوجه الله قبل كل شيء " ؟ كااااااااااااين ..؟
تجوجيش الغريزة و لا الملهيات و الملذات تاع الدنيا صرااااااااااااااااااااااحة ,, قيسها في راسك اذا تحوس نستعرف بالفكرة تاع المجتمع يجي واحد ولا منهم بزاف يقنعني و يقولي ربي عطاااانا اربعة من حقنا واااش من حق عقابها تطرش ..؟؟ تعيا كي تسمع هكذا كلام وليت فالحق .. كمل الحق بالواجب و اخلص النية لله سبحانه قبل كلشي .. تشراك الفم ساهل و باش تربحها كاملة ماشي بكلام الشارع هذا و الافكار هذي اللي ما تطلع من راس يابس مع احترامي للفاهمين( اللي يشدوا في وحدة )..
يا صديقي ربي كي حلل اربع نساء ليك كي تديرها ما تنقص ما تزيد .. هذي حكمة من عند الله ,, تطلع تهبط ما يلقالهاش حتى واحد علاش جات هكذا .. و كي عطاااك قلتها انت ماشي على جال باش يرضيلك الغريزة تاعك ولا على خاطرش انت ما تقدرش تصبر وتجيش تقول هذي العبارة " الله غالب الراجل خلقوا هكذا ما يقدرش يعيش بوحدة لازموا اربعو هههههه " ربي ما يحطش حاجة دنيوية باش انت ترضى و تقدر تفرغ الملذات تاعك مليح ما حاشكش هههههههههههه جايبينها هكذا و قانعين ..
اتفكر بلي الاخلاص هو اول حاجة لازم تديرها في اي حاجة حطها ربي ,, النية هي الصح ماشي انت ناوي تتزوج على جال الهوى غير قاري شوية و كمل كما راك وحدة تكفيك ,, تدير اطفال بالجملة و تعلمهم واش .. نحير فاللي عقابها هكا و هكا و الاولاد يربيهم المجتمع و عقل يوزن بكلمة " عطاني ربي من حقي هههه " الرسالة وصلت بلي العقل يورث من و من حتى يولي لا علاقة بالحياة سر فيها بالاربعة فانك لست خاسرا حتى وان لم تكن عادلا سيكون لك اولاد تعلمهم بالمطرق ههههههههه و انه اعطى لانه حق لك ههههههههههه خلوني نهدر
وباش ما تحسبوهاش راني على التعدد فقط فان الخط اليكم لانه التعدد كان بابا يفتح موضوع الاخلاص و النية لوجه الله هي قبل كل حق و قبل كل شيء .. فالتقبل من الله لا يكون اذا أنت أحببت ذلك لنفسك و لا تكون البركة اذا الغريزة تحكمت في عملك .. لا تكن غبيا ..
مع احتراماتي ...
Tama.Aliche