العدد الثالث من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
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النقاط
551
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الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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العدد الثالث من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما

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أهلا وسهلا برواد منتدى الصور والكاريكاتور وكل أعضاء اللمة الجزائرية
كما رأيتم أحبتي من قبل قمنا بطرح فكرة وكيفية سير المسابقة الجميلة لاكتشاف الطبق
لنضع بين أيديكم اليوم العدد الأول من هذه المسابقة والتي نأمل أن تكون نالت
اعجابكم ودائما ننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم
وكما قلنا العضو الأسرع في اكتشاف الطبق يعتبر الفائز ويتحصل على الوسام:

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ما اسم الطبق والبلد الذي ينتمي اليه؟


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في أمان الله
اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله
 
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