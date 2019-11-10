حصريا موضوع بر الوالدين و عقوقهما ................ للنقاش

ام أمينة
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منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
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عند تصفحي لمواقع التواصل الاجتماعي صادفتني قصة عن عقوق الوالدين
فقررت ان انشر موضوع نقاشي عن عقوق و بر الوالدين
لقد حرص الإسلام على بر الوالدين وقرن طاعتهما بطاعة الله بل وجعل إحسان المرء لوالديه من أعلى درجات الإحسان التي بها الأجر والسداد والتوفيق في الدنيا والآخرة و عقوق الوالدين هو كل فعل أو قول يتأذى به الوالدان من أولادهم و يتمثل ذلك في الهجران وعلوّ الصوت وعصيانهما وضربهما و عدة أشكال أخرى من أنواع الإيذاء
كيف يكون بر الوالدين في حياتهما ؟ و بعد وفاتهما ؟
و هل للوالدين حقوق علينا؟
و كيف نربي أبناءنا ليكونوا باريين لنا في المستقبل؟
ماهي الأسباب وراء عقوق الوالدين؟
رأيكم في من يضع والديه في دور العجزة ؟
في رأيك ما هي الحلول المناسبة التي تمكننا من الحد من ظاهرة عقوق الوالدين ؟
هل صادفتم قصص عن بر و عقوق الوالدين و ما كانت نتيجتها؟
اتمنى تفاعلكم من اجل تبادل الافكار