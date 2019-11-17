السلام عليكم

انا متزوجة وطلبت مني الطبيبة القيام بفحص اشعة لقنوات فالوب hsg اريد ان اعرف اين اججد طبيبة مختصة تعمل هذا الفحص رجاء من تعرف اي طبيبة تذكرلي اسمها والولاية والافضل لو كانت في احدى الولايات الوسطى او الجنوبية لاني من الجنوب .وشكرا