Sofito djebabra
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 23 جويلية 2017
- المشاركات
- 190
- النقاط
- 7
- محل الإقامة
- Saida
- الجنس
- ذكر
متوفر مبلغ 78دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )
سعر الدولار = 195دج
قيمة بيتكوين حسب موقع Bitcoin Exchange Rate — Bitcoin Live Converter — Preev
المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين العمولة على الشاري
بيع الكمية كاملة ب1521 دج
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
سعر الدولار = 195دج
قيمة بيتكوين حسب موقع Bitcoin Exchange Rate — Bitcoin Live Converter — Preev
المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين العمولة على الشاري
بيع الكمية كاملة ب1521 دج
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
المرفقات
-
456.7 KB المشاهدات: 0