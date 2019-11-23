عرض بيع متوفر 78 دولار بتكوين مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
Sofito djebabra
المبلغ المتاح
78.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
Sofito djebabra

Sofito djebabra

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
190
النقاط
7
محل الإقامة
Saida
الجنس
ذكر
متوفر مبلغ 78دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )
سعر الدولار = 195دج

قيمة بيتكوين حسب موقع Bitcoin Exchange Rate — Bitcoin Live Converter — Preev
المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين العمولة على الشاري

بيع الكمية كاملة ب1521 دج


ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
360
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق..
 
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