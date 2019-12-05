مسابقة الكلمات المبعثرة

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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مسابقة الكلمات المبعثرة

أهلا وسهلا بكل رواد منتدى الصور والكاريكاتور وكل أعضاء اللّمة الكرام كيف حالكم؟
ان شاء الله بخير وعافية؟؟
كما تعوّدنا على المسابقات السابقة الّتي كانت في القمة دائما ..نأتي اليوم اليكم بمسابقة جديدة
وتحتاج التركيز فقط وهي:
" مسابقة الكلمات المبعثرة " فكرة المسابقة وهي:
سنقوم بوضع كلمات مبعثرة وعلى العضو أن يقوم بترتيبها كاملة غير منقوصة
والعضو الأسرع في حلّها هو الفائز الأول ويتحصّل على هذا الوسام:

23558.jpg

نتمنى أن تنال اعجابكم
في انتظار مشاركاتكم وتفاعلكم
موفّقين ان شاء الله
مع خالص التحيّات العطرة
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,341
النقاط
571
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