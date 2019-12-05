البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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مسابقة الكلمات المبعثرة
أهلا وسهلا بكل رواد منتدى الصور والكاريكاتور وكل أعضاء اللّمة الكرام كيف حالكم؟
ان شاء الله بخير وعافية؟؟
كما تعوّدنا على المسابقات السابقة الّتي كانت في القمة دائما ..نأتي اليوم اليكم بمسابقة جديدة
وتحتاج التركيز فقط وهي:
" مسابقة الكلمات المبعثرة " فكرة المسابقة وهي:
سنقوم بوضع كلمات مبعثرة وعلى العضو أن يقوم بترتيبها كاملة غير منقوصة
والعضو الأسرع في حلّها هو الفائز الأول ويتحصّل على هذا الوسام:
نتمنى أن تنال اعجابكم
في انتظار مشاركاتكم وتفاعلكم
موفّقين ان شاء الله
مع خالص التحيّات العطرة
*=*=*=*=*=*=*
**********
****
مسابقة الكلمات المبعثرة
أهلا وسهلا بكل رواد منتدى الصور والكاريكاتور وكل أعضاء اللّمة الكرام كيف حالكم؟
ان شاء الله بخير وعافية؟؟
كما تعوّدنا على المسابقات السابقة الّتي كانت في القمة دائما ..نأتي اليوم اليكم بمسابقة جديدة
وتحتاج التركيز فقط وهي:
" مسابقة الكلمات المبعثرة " فكرة المسابقة وهي:
سنقوم بوضع كلمات مبعثرة وعلى العضو أن يقوم بترتيبها كاملة غير منقوصة
والعضو الأسرع في حلّها هو الفائز الأول ويتحصّل على هذا الوسام:
نتمنى أن تنال اعجابكم
في انتظار مشاركاتكم وتفاعلكم
موفّقين ان شاء الله
مع خالص التحيّات العطرة