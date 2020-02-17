العدد الأول من مسابقة الكلمات المبعثرة

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,120
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
********************************
132.gif
**********************
****
3524.gif


العدد الأول من مسابقة الكلمات المبعثرة

أهلا وسهلا بكل أعضاء اللّمة، كيف حالكم، نسأل الله تعالى أن تكونوا في
أحسن الأحوال وبخير ان شاء الله.
أحبتي في الله ، هذا العدد الأول من مسابقة الكلمات المبعثرة والبداية
ستكون سهلة.
في كل مرّة نضع لكم جملة ونقوم بخلط كلماتها وحروفها، وما عليكم إلّا ترتيبها
ليظهر معناها الحقيقي.

الفائز الأول يفوز بالوسام التالي:


78587.jpg

الجملة هي:

ن م - ك ه د د ي - ا ح ر ي ل ل ب - ه م س ا -ي ف- ن أ ذ ه -ل ه - ر ع ف ت - ط ا ل ق ر ي - م أ - خ أ ر ك ب - ه ب

موفّقين بإذن الله
في أمان الله

4568.gif
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top