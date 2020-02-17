السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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العدد الأول من مسابقة الكلمات المبعثرة

أهلا وسهلا بكل أعضاء اللّمة، كيف حالكم، نسأل الله تعالى أن تكونوا في

أحسن الأحوال وبخير ان شاء الله.

أحبتي في الله ، هذا العدد الأول من

مسابقة الكلمات المبعثرة

والبداية

ستكون سهلة.

في كل مرّة نضع لكم جملة ونقوم بخلط كلماتها وحروفها، وما عليكم إلّا ترتيبها

ليظهر معناها الحقيقي.



الفائز الأول يفوز بالوسام التالي: