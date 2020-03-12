السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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العدد الرابع من مسابقة الكلمات المبعثرة





أهلا وسهلا بكل أعضاء اللّمة، كيف حالكم، نسأل الله تعالى أن تكونوا في

أحسن الأحوال وبخير ان شاء الله.

أحبتي في الله ، هذا

العدد الرابع من مسابقة الكلمات المبعثرة



في كل مرّة نضع لكم جملة ونقوم بخلط كلماتها وحروفها، وما عليكم إلّا ترتيبها

ليظهر معناها الحقيقي.



الفائز الأول يفوز بالوسام التالي:

الجملة هي:



- و - ظ ل ا ر ن – ى إ ل – س ك ا ل م أ ا – ح د ا س ل ب

ا ن ك – ن م – ض أ ف ل ا ل – ه ذ ل ب ا ا – ل ى إ

– ل ل م ا ز ن - و – ج ن س – ب ة ك ش





موفّقين بإذن الله

في أمان الله

ل ب ا د – ن م – ن ل ز ه ا ت – ل ع ى – ل ط و – ش ا ئ ل ط ا- و - ظ ل ا ر ن – ى إ ل – س ك ا ل م أ ا – ح د ا س ل با ن ك – ن م – ض أ ف ل ا ل – ه ذ ل ب ا ا – ل ى إ– ل ل م ا ز ن - و – ج ن س – ب ة ك ش

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