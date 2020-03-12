البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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العدد الرابع من مسابقة الكلمات المبعثرة
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللّمة، كيف حالكم، نسأل الله تعالى أن تكونوا في
أحسن الأحوال وبخير ان شاء الله.
أحبتي في الله ، هذا العدد الرابع من مسابقة الكلمات المبعثرة
في كل مرّة نضع لكم جملة ونقوم بخلط كلماتها وحروفها، وما عليكم إلّا ترتيبها
ليظهر معناها الحقيقي.
الفائز الأول يفوز بالوسام التالي:
الجملة هي:
ل ب ا د – ن م – ن ل ز ه ا ت – ل ع ى – ل ط و – ش ا ئ ل ط ا
- و - ظ ل ا ر ن – ى إ ل – س ك ا ل م أ ا – ح د ا س ل ب
ا ن ك – ن م – ض أ ف ل ا ل – ه ذ ل ب ا ا – ل ى إ
– ل ل م ا ز ن - و – ج ن س – ب ة ك ش
موفّقين بإذن الله
في أمان الله
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****
العدد الرابع من مسابقة الكلمات المبعثرة
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللّمة، كيف حالكم، نسأل الله تعالى أن تكونوا في
أحسن الأحوال وبخير ان شاء الله.
أحبتي في الله ، هذا العدد الرابع من مسابقة الكلمات المبعثرة
في كل مرّة نضع لكم جملة ونقوم بخلط كلماتها وحروفها، وما عليكم إلّا ترتيبها
ليظهر معناها الحقيقي.
الفائز الأول يفوز بالوسام التالي:
الجملة هي:
ل ب ا د – ن م – ن ل ز ه ا ت – ل ع ى – ل ط و – ش ا ئ ل ط ا
- و - ظ ل ا ر ن – ى إ ل – س ك ا ل م أ ا – ح د ا س ل ب
ا ن ك – ن م – ض أ ف ل ا ل – ه ذ ل ب ا ا – ل ى إ
– ل ل م ا ز ن - و – ج ن س – ب ة ك ش
موفّقين بإذن الله
في أمان الله