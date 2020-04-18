السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام ان شاء الله تكونوا بخير؟

اليوم وكما تعودنا سابقا سنقوم بطرح

العدد الثامن من مسابقة الكلمات المبعثرة

والفائز يتحصل على الوسام





ة..ر..ي..م..ح ..ل..ا..ح..م..م..و ف..و..ف..ك.. ى..ع..ل ك..و..ج..ه ك..ر..ل..ا..ن..و ر..ل..خ..ي..ا ا..ه..م..م ي..ف. ت..ا..ل..غ..ق

ب..ا..ب..ا..ل..و..ا ا..ح..ا..ث..ت..د..ه م..ي..ر..س ي..ا..ل..ت ن..م ل..ق..و..ا..ق..ش ك..ن..س..ف ة..ل..ا..ا..ح..ي

ن..ج..ا..د..ر. ى..ع....ل ك..ل..ت.. ل..ق..ا..و..ق..ش ت..ا..ض..ر..ب ا..ه..ا..ث..ت..د..ح ي..ا..ل..ت.. ة..م..ل..ح..ق..ا..ت..ا م..ل..ا..ا..ي..ا اليكم الجملة وبالتوفيقة..ر..ي..م..ح ..ل..ا..ح..م..م..و ف..و..ف..ك.. ى..ع..ل ك..و..ج..ه ك..ر..ل..ا..ن..و ر..ل..خ..ي..ا ا..ه..م..م ي..ف. ت..ا..ل..غ..قب..ا..ب..ا..ل..و..ا ا..ح..ا..ث..ت..د..ه م..ي..ر..س ي..ا..ل..ت ن..م ل..ق..و..ا..ق..ش ك..ن..س..ف ة..ل..ا..ا..ح..ين..ج..ا..د..ر. ى..ع....ل ك..ل..ت.. ل..ق..ا..و..ق..ش ت..ا..ض..ر..ب ا..ه..ا..ث..ت..د..ح ي..ا..ل..ت.. ة..م..ل..ح..ق..ا..ت..ا م..ل..ا..ا..ي..ا