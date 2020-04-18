العدد الثامن من مسابقة الكلمات المبعثرة

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,081
النقاط
1,876
العمر
20
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام ان شاء الله تكونوا بخير؟
اليوم وكما تعودنا سابقا سنقوم بطرح
العدد الثامن من مسابقة الكلمات المبعثرة
والفائز يتحصل على الوسام
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اليكم الجملة وبالتوفيق🥰🥰

ة..ر..ي..م..ح ..ل..ا..ح..م..م..و ف..و..ف..ك.. ى..ع..ل ك..و..ج..ه ك..ر..ل..ا..ن..و ر..ل..خ..ي..ا ا..ه..م..م ي..ف. ت..ا..ل..غ..ق
ب..ا..ب..ا..ل..و..ا ا..ح..ا..ث..ت..د..ه م..ي..ر..س ي..ا..ل..ت ن..م ل..ق..و..ا..ق..ش ك..ن..س..ف ة..ل..ا..ا..ح..ي
ن..ج..ا..د..ر. ى..ع....ل ك..ل..ت.. ل..ق..ا..و..ق..ش ت..ا..ض..ر..ب ا..ه..ا..ث..ت..د..ح ي..ا..ل..ت.. ة..م..ل..ح..ق..ا..ت..ا م..ل..ا..ا..ي..ا
 
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