العدد الخامس من مسابقة الكلمات المبعثرة

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,038
النقاط
1,876
العمر
20
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمةالله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام
كيف أحوالكم ان شاءالله تكونوا بخير؟☺
سنقوم اليوم بطرح العدد الخامس من مسابقة الكلمات المبعثرة
والفائز يتحصل على الوسام كالعادة

1584723165304.png

ننتظر تفاعلكم ومشاركاتكم أحبتي 🥰

اليكم الجملة

ل..ا..ل...و..ت..ز/ك..ي..ك..ف..ت/ة..ر..ي..ؤ../
ي..ا..م..ن..ع/ى..ت..ر..ل/ل..ك/ ل..ا..ة..ا..ع..د..س/
ة..ي..د..س..ع/ي..ل..ا..ت/ك..ا..م

🌹🌹
 
خووخه

خووخه

:: نجمة اللمة::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,562
النقاط
986
محل الإقامة
-
الجنس
أنثى
قال *amani*:
السلام عليكم ورحمةالله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام
كيف أحوالكم ان شاءالله تكونوا بخير؟☺
سنقوم اليوم بطرح العدد الخامس من مسابقة الكلمات المبعثرة
والفائز يتحصل على الوسام كالعادة

مشاهدة المرفق 122857

ننتظر تفاعلكم ومشاركاتكم أحبتي 🥰

اليكم الجملة

ل..ا..ل...و..ت..ز/ك..ي..ك..ف..ت/ة..ر..ي..ؤ../
ي..ا..م..ن..ع/ى..ت..ر..ل/ل..ك/ ل..ا..ة..ا..ع..د..س/
ة..ي..د..س..ع/ي..ل..ا..ت/ك..ا..م

🌹🌹
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أُخيتي الحبيبة @*amani*
ما أجمل شعور المرء حينما يجد نفسه وحيدا مع مسابقة جديدة:ROFLMAO:
سأُحاول معرفة ما بعثرتموه
وأتمنى التوفيق لنفسي:sneaky:
....
سلمت يمينك يا غالية
محبتي وتقديري
 
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