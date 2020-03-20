*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
- 25 أفريل 2016
- المشاركات
- 3,038
- النقاط
- 1,876
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمةالله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام
كيف أحوالكم ان شاءالله تكونوا بخير؟
سنقوم اليوم بطرح العدد الخامس من مسابقة الكلمات المبعثرة
والفائز يتحصل على الوسام كالعادة
ننتظر تفاعلكم ومشاركاتكم أحبتي
اليكم الجملة
ل..ا..ل...و..ت..ز/ك..ي..ك..ف..ت/ة..ر..ي..ؤ../
ي..ا..م..ن..ع/ى..ت..ر..ل/ل..ك/ ل..ا..ة..ا..ع..د..س/
ة..ي..د..س..ع/ي..ل..ا..ت/ك..ا..م
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام
كيف أحوالكم ان شاءالله تكونوا بخير؟
سنقوم اليوم بطرح العدد الخامس من مسابقة الكلمات المبعثرة
والفائز يتحصل على الوسام كالعادة
ننتظر تفاعلكم ومشاركاتكم أحبتي
اليكم الجملة
ل..ا..ل...و..ت..ز/ك..ي..ك..ف..ت/ة..ر..ي..ؤ../
ي..ا..م..ن..ع/ى..ت..ر..ل/ل..ك/ ل..ا..ة..ا..ع..د..س/
ة..ي..د..س..ع/ي..ل..ا..ت/ك..ا..م