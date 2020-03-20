العدد الخامس من مسابقة الكلمات المبعثرة

ل..ا..ل...و..ت..ز/ك..ي..ك..ف..ت/ة..ر..ي..ؤ../

ي..ا..م..ن..ع/ى..ت..ر..ل/ل..ك/ ل..ا..ة..ا..ع..د..س/

ة..ي..د..س..ع/ي..ل..ا..ت/ك..ا..م