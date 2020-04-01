السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام

ان شاء الله أحوالكم بخير؟؟

سنطرح اليوم اليوم وكما تعودنا العدد السابع من مسابقة الكلمات المبعثرة

والفائز يتحصل على الوسام



إليكم الجملة



ة..م..ر..ق..ش/ن...ك..و..ت/ا..ش..م..س/ي..ق..ل...ي/ن..ا



و..ن..ك..ت/و../ئ..ط..ف..ت..ن/ل..ا./ل..ذ..ت..ب/ا..ل/ق..ل..ي..ي

ل..ك/ء..ل..ا..ا..ش..ي/ك..ب/ن..ا/ك..ت..ل/ن..ك..و..ت



بالتوفيق ك..ب/ع..ا..ي..ر..ب/ك..ب/ل..ق..ي..ي/ن..ا../..م..ر..د..ي..سو..ن..ك..ت/و../ئ..ط..ف..ت..ن/ل..ا./ل..ذ..ت..ب/ا..ل/ق..ل..ي..يل..ك/ء..ل..ا..ا..ش..ي/ك..ب/ن..ا/ك..ت..ل/ن..ك..و..تبالتوفيق