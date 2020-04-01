*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
- 25 أفريل 2016
- المشاركات
- 3,064
- النقاط
- 1,876
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام
ان شاء الله أحوالكم بخير؟؟
سنطرح اليوم اليوم وكما تعودنا العدد السابع من مسابقة الكلمات المبعثرة
والفائز يتحصل على الوسام
إليكم الجملة
ة..م..ر..ق..ش/ن...ك..و..ت/ا..ش..م..س/ي..ق..ل...ي/ن..ا
ك..ب/ع..ا..ي..ر..ب/ك..ب/ل..ق..ي..ي/ن..ا../..م..ر..د..ي..س
و..ن..ك..ت/و../ئ..ط..ف..ت..ن/ل..ا./ل..ذ..ت..ب/ا..ل/ق..ل..ي..ي
ل..ك/ء..ل..ا..ا..ش..ي/ك..ب/ن..ا/ك..ت..ل/ن..ك..و..ت
بالتوفيق
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام
ان شاء الله أحوالكم بخير؟؟
سنطرح اليوم اليوم وكما تعودنا العدد السابع من مسابقة الكلمات المبعثرة
والفائز يتحصل على الوسام
إليكم الجملة
ة..م..ر..ق..ش/ن...ك..و..ت/ا..ش..م..س/ي..ق..ل...ي/ن..ا
ك..ب/ع..ا..ي..ر..ب/ك..ب/ل..ق..ي..ي/ن..ا../..م..ر..د..ي..س
و..ن..ك..ت/و../ئ..ط..ف..ت..ن/ل..ا./ل..ذ..ت..ب/ا..ل/ق..ل..ي..ي
ل..ك/ء..ل..ا..ا..ش..ي/ك..ب/ن..ا/ك..ت..ل/ن..ك..و..ت
بالتوفيق