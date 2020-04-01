العدد السابع من مسابقة الكلمات المبعثرة

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,064
النقاط
1,876
العمر
20
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام
ان شاء الله أحوالكم بخير؟؟
سنطرح اليوم اليوم وكما تعودنا العدد السابع من مسابقة الكلمات المبعثرة
والفائز يتحصل على الوسام

إليكم الجملة

ة..م..ر..ق..ش/ن...ك..و..ت/ا..ش..م..س/ي..ق..ل...ي/ن..ا
ك..ب/ع..ا..ي..ر..ب/ك..ب/ل..ق..ي..ي/ن..ا../..م..ر..د..ي..س
و..ن..ك..ت/و../ئ..ط..ف..ت..ن/ل..ا./ل..ذ..ت..ب/ا..ل/ق..ل..ي..ي
ل..ك/ء..ل..ا..ا..ش..ي/ك..ب/ن..ا/ك..ت..ل/ن..ك..و..ت

بالتوفيق 😊😊
 
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