كعكة الجبن...كعكة لذيذة



4 أكواب أو 400 غرام من البسكويت المطحون

كوب أو 200 غرام من الزبدة المذوّبة

½ كوب أو 100 غرام من جبنة الكريمة

علبة 397 غرام من حليب المكثف المحلّى

علبتان 170 غرام من قشطة

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الفانيلا













طريقة التحضير :





يُمزج البسكويت مع الزبدة. يُرصّ نصف المزيج في قاع صينية مستطيلة قياس 30 × 20سم. تُترك الصينية في البراد لمدة 10 دقائق.



تُخفق جبنة الكريمة مع حليب المكثف المحلّى، وقشطة، وماء الورد، والفانيلا في خفاقة كهربائية حتى يُصبح المزيج ناعماً.



يتمّ إخراج الصينية من البراد ويُسكب مزيج جبنة الكريمة بالملعقة فوق البسكويت ثمّ توضع في الثلاجة لمدة ساعة.

يتمّ إخراج الصينية من الثلاجة، وتغطّى بالكمية المتبقية من البسكويت، ثم تثلّج لمدة 6 ساعات أو حتى تصبح جبنة الكريمة جامدة تماماً.



تقطّع الكعكة إلى قطع مستطيلة الشكل وتقدّم.







صحيتن وعافيه​ 4 أكواب أو 400 غرام من البسكويت المطحونكوب أو 200 غرام من الزبدة المذوّبة½ كوب أو 100 غرام من جبنة الكريمةعلبة 397 غرام من حليب المكثف المحلّىعلبتان 170 غرام من قشطةملعقتان كبيرتان من ماء الوردملعقتان صغيرتان من مسحوق الفانيلاطريقة التحضير :يُمزج البسكويت مع الزبدة. يُرصّ نصف المزيج في قاع صينية مستطيلة قياس 30 × 20سم. تُترك الصينية في البراد لمدة 10 دقائق.تُخفق جبنة الكريمة مع حليب المكثف المحلّى، وقشطة، وماء الورد، والفانيلا في خفاقة كهربائية حتى يُصبح المزيج ناعماً.يتمّ إخراج الصينية من البراد ويُسكب مزيج جبنة الكريمة بالملعقة فوق البسكويت ثمّ توضع في الثلاجة لمدة ساعة.يتمّ إخراج الصينية من الثلاجة، وتغطّى بالكمية المتبقية من البسكويت، ثم تثلّج لمدة 6 ساعات أو حتى تصبح جبنة الكريمة جامدة تماماً.تقطّع الكعكة إلى قطع مستطيلة الشكل وتقدّم.صحيتن وعافيه​