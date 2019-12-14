كعكة الجبن...كعكة لذيذة

ناصر dz
:: عضو بارز ::
4 أكواب أو 400 غرام من البسكويت المطحون
كوب أو 200 غرام من الزبدة المذوّبة
½ كوب أو 100 غرام من جبنة الكريمة
علبة 397 غرام من حليب المكثف المحلّى
علبتان 170 غرام من قشطة
ملعقتان كبيرتان من ماء الورد
ملعقتان صغيرتان من مسحوق الفانيلا
طريقة التحضير :
يُمزج البسكويت مع الزبدة. يُرصّ نصف المزيج في قاع صينية مستطيلة قياس 30 × 20سم. تُترك الصينية في البراد لمدة 10 دقائق.
تُخفق جبنة الكريمة مع حليب المكثف المحلّى، وقشطة، وماء الورد، والفانيلا في خفاقة كهربائية حتى يُصبح المزيج ناعماً.
يتمّ إخراج الصينية من البراد ويُسكب مزيج جبنة الكريمة بالملعقة فوق البسكويت ثمّ توضع في الثلاجة لمدة ساعة.
يتمّ إخراج الصينية من الثلاجة، وتغطّى بالكمية المتبقية من البسكويت، ثم تثلّج لمدة 6 ساعات أو حتى تصبح جبنة الكريمة جامدة تماماً.
تقطّع الكعكة إلى قطع مستطيلة الشكل وتقدّم.
صحيتن وعافيه