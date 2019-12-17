السلام عليكم اخوتي و اخواتي في المنتدى اود ان اطرح عليكم مشكلتي وعلي اجد بينكم اجابة تساعدني. ابلغ من العمر 25 سنة و انا خريج جامعة بشاهدة الماستر دفعة 2018. انا لم اجد عملا بشهادتي الجامعية او حتى عملا متواضعا في في اي مجال لاكسب مبلغ حلال. اريد ان اتزوج ولا املك المال. المنزل العائلي خاص بالورثة يعني بيت جدي و لا استطيع التزوج فيه بحكم انه قد يباع في اي يوم و اصبح متشردا. انا ضائع ولا ادري ماذا سافعله. ليس لدي طموح واهداف مثل بقية الشباب كالسفر الى الخارج واتمام الدراسة. بحثت لمدة عن عمل في مجال تخصصي وشاركت في عدة مسابقات بدون جدوى. احس ان حياتي فراغا ومملة. هدفي في الحياة الزواج بمراة صالحة و اريد عمل بسيط حتى لو كان حارسا بشهرية مليحة. ويكون عندي مسكن متواضع استر فيه نفسي هذا كل ما اريده لكن في بلادنا حتى ابسط الامنيات مستحيلة. الحمد لله انا لا اتعاطى المخدرات ولا اشرب الخمر ولا ازني مع الفتيا ت يعني ملتزم والمدلله لكن والله لا ادري ماذا سافعله في حياتي. الرجاء المساعدة لكن باحترام وبدون تعالي كلنا بشر وكلنا نخطئ واريد نصيحة باعباري اخ صغير بينكم وشكرا.