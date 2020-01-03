اذا ما فرغتش قلبي ....ننتحر

السلام عليكم جميعا



جمعة مباركة وربي يقبل منكم ومنا يا رب

اليوم حبيت نفرغ قلبي راني وحدي ورافدة صوالح كبار وانا من عادتي نتضايق نكون مهمومة نكتب مواضيع راني بهاتف وصعب يدي مريضة لكن نحاول عندي شحنة غضب وحزن وقهر وسعادة وبرود راح نفهمكم

مسيرة 20 سنة نتاع علاج يا حسراه واش فات عليا فيهم عذاب فالمرض عرفت ناس بزاف بسبة مرضي والشي اللي خلاني عادي نعيش حتى ناس من كثرة نقسر ونضحك وحتى انا فقمة مرضي ما أمنوش اني مريضة الحمد لله البعض قابلني ورافقني للطبيب المهم مش هذا موضوعي اخر همي من يصدق او لا

وين نسمع طبيب نروح تقريبا زرت كل ولايات اهمهم اللي بقات فبالي تبسة رحت نداوي زدت مرضت فيها وتكسرت طيحوني هناك مهم رجعت بدات رحلاتي للخارج الترك الاردن ورحت درت عملية هناك والغريب وصلت لنقطة ندير عملية على رجلي ونتهنى من المشكل اللي دمرلي حياتي القدر قالي لالا لقاو عظم فك مريض وملتهب وطلعلي الالتهاب لراسي ولازم عملية مستعجلة .....نضحك والا نبكي اجريت عملية ويااا على الاردن واش صرالي فيها ربي يحفظ الاعضاء اللي بقاو معايا ووقفو معايا فذوك يمات ربي يجازيهم

رجعت هنا ايام من بعد بداو فقرات ظهري يتشقو مرضت يدي اليسرى وبعدت عالمنتدى ...بقيت هاكامرة فمي مرة رجليا مرة من حمى ما نجيبش خبر للدنيا بالايام وكملت ندحرج

ولانو انا ثاحبة حظ عظيم انحرقت فرجلي المريض وفوق العملية بعد القطب كلها تحرقت ومكان الالتهاب مفتوح عنظي 10 سنوات القطب مفتوحة وملتهبة تحرقت فيها درجة 3

سبيطاراتنا يحبوني قالولي تولغرا او باسمو نتاع الحرق الخاصة بمرضي ماكاش مجرد بومادا وباسمو ونبدل يوميا ايام تمر زاد تعفن ورجلي تعفنت لدرجة كبيرة قالولي روحي لتونس فاقرب الاجال رجلك تم هاكا يقطعوها

طحت ونضت وقصدت ناس وربي يجازيهم وحجزت مكان وبقاو ايام ناس وعدتني والله غالب لانهم خارج وطن ما قدروش الله غالب فوق يدهم ماكاش باقي مبلغ

دراهم الحجز راحو الطبيب موعد راح وتمت رجلي

واخيرا قررو يقطعولي رجلي لان دود صغير يخرج منها



ايه عادي علبالي تستغربو ليليا تكتبي فيها عادي ....ايه نتوما قريتو تعبتو متما بالكم انا جوزتهم ومش انا برك الاف

يعني لحقت نقطة وين خلاص لو راسي يطير عادي





يتبع ​