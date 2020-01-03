اذا ما فرغتش قلبي ....ننتحر

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,768
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم جميعا

جمعة مباركة وربي يقبل منكم ومنا يا رب
اليوم حبيت نفرغ قلبي راني وحدي ورافدة صوالح كبار وانا من عادتي نتضايق نكون مهمومة نكتب مواضيع راني بهاتف وصعب يدي مريضة لكن نحاول عندي شحنة غضب وحزن وقهر وسعادة وبرود راح نفهمكم
مسيرة 20 سنة نتاع علاج يا حسراه واش فات عليا فيهم عذاب فالمرض عرفت ناس بزاف بسبة مرضي والشي اللي خلاني عادي نعيش حتى ناس من كثرة نقسر ونضحك وحتى انا فقمة مرضي ما أمنوش اني مريضة الحمد لله البعض قابلني ورافقني للطبيب المهم مش هذا موضوعي اخر همي من يصدق او لا
وين نسمع طبيب نروح تقريبا زرت كل ولايات اهمهم اللي بقات فبالي تبسة رحت نداوي زدت مرضت فيها وتكسرت طيحوني هناك مهم رجعت بدات رحلاتي للخارج الترك الاردن ورحت درت عملية هناك والغريب وصلت لنقطة ندير عملية على رجلي ونتهنى من المشكل اللي دمرلي حياتي القدر قالي لالا لقاو عظم فك مريض وملتهب وطلعلي الالتهاب لراسي ولازم عملية مستعجلة .....نضحك والا نبكي اجريت عملية ويااا على الاردن واش صرالي فيها ربي يحفظ الاعضاء اللي بقاو معايا ووقفو معايا فذوك يمات ربي يجازيهم
رجعت هنا ايام من بعد بداو فقرات ظهري يتشقو مرضت يدي اليسرى وبعدت عالمنتدى ...بقيت هاكامرة فمي مرة رجليا مرة من حمى ما نجيبش خبر للدنيا بالايام وكملت ندحرج
ولانو انا ثاحبة حظ عظيم انحرقت فرجلي المريض وفوق العملية بعد القطب كلها تحرقت ومكان الالتهاب مفتوح عنظي 10 سنوات القطب مفتوحة وملتهبة تحرقت فيها درجة 3
سبيطاراتنا يحبوني قالولي تولغرا او باسمو نتاع الحرق الخاصة بمرضي ماكاش مجرد بومادا وباسمو ونبدل يوميا ايام تمر زاد تعفن ورجلي تعفنت لدرجة كبيرة قالولي روحي لتونس فاقرب الاجال رجلك تم هاكا يقطعوها
طحت ونضت وقصدت ناس وربي يجازيهم وحجزت مكان وبقاو ايام ناس وعدتني والله غالب لانهم خارج وطن ما قدروش الله غالب فوق يدهم ماكاش باقي مبلغ
دراهم الحجز راحو الطبيب موعد راح وتمت رجلي
واخيرا قررو يقطعولي رجلي لان دود صغير يخرج منها

ايه عادي علبالي تستغربو ليليا تكتبي فيها عادي ....ايه نتوما قريتو تعبتو متما بالكم انا جوزتهم ومش انا برك الاف
يعني لحقت نقطة وين خلاص لو راسي يطير عادي


يتبع
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,768
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
تقبلت الامر خلاص تعبت نقصد الناس ...تعبت من شك مريضة او لا ...تعبت من نظرات شفقة ...تعبت من كلمة يا لطيف ما نعرف واش درتي تقولي حرقتي جوامع ....ايه شعبنا اللي يمرض بزاف حرق الجامع ....اللي اصلا ما سعاوش يبنوهم
تعبت من سبيطارات وحقن وانو كل يوم ندير باسمو ونحيه مدو عشر سنين رجعت مانحسش جسمي شعور فيه مات برود
مسيرة راح تخلاص بانو يقطعولي رجلي لو كان هذا الحل قبل ما يمرض فمي ويدي ويتشقق ظهري كنت نفرح نتهنى وناس عايشين ورجليهم للزوج طايرين راني ما نعرفش خير من ربي خلقني ويدير فيا واش يحب الطبيب زمان قالي ميم نقطعهالك المرض يمشيلك ضرك دود فجسمي وانا حية ماراحش نخاف من دود فقبري الناس تخاف ياكلنا الدود فالقبر نكونو موتى ...انا نشوفو فجسمي قلبي مات وشعور فيه مات ....
بصراحة كرهت حياة ...على واش نحب نعيشها ونكافح باه نداوي هاهي نتيجة تعبي سفري وتمرنيد والكلام زايد ومعاناة فبلاد ناس بالعكازات ونطبع فالفاليز برجلي اللي اصلا مكسرة وبالبروش على واش نكافح نتحمل على زوج على اولاد ما درتهمش على واش نكافح لا مستقبل لا قرايا لا خدمة لا اهل ...والله تأمنو ساعات تفوت عليا قطة نحسدها ههههه ايه والله لا نحسدها نقولها لوكان غير ربي خلقني حيوان كيما انت
حابة ضرك نحقق امنية وحدة صدقوني امي نبعثها للعمرة عييتها معايا ماذا بيا انا نروح مي امي سبق وحابة نكتب ونكتب مواضيع هاكا نكتب وبرك
كنت نتشهى اكلات واماكن ضرك اكل جهد قوتي والدوا ونرقد كآبة مش عارفة برود وصلت نخمم ننتحر قريت على طرق بزاف ما لقيتش كوراج مع انو الموت وحدة نقتل روحي وبأجلي نتيجة وحدة


يتبع
 
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