سلام عليكم

كما في العنوان انا كتبت هنا باش نفرغ قلبي لمعمر مشي باش نلقى حل ولا نطلب مساعدة لانو مكاش لي يقدر يساعدني لا من قريب ولا من بعيد و نتمنى من الادارة تمسح الموضوع بعد ما يردو الاعضاء

صراحة منذ شهور طويلة و انا حابة نكتب هنا بصح كل مرة نقول بلاك يفرج ربي بلاك بلاك مي دوكا خلاص فقدت الامل



المشكل تعنا هو الاب لي ما يستاهلش هذ الكلمة اصلا على خاطر مهوش اب اصلا انا نسميه شيبة النار

المهم هذا هذ الشخص دمرنا نفسيا و معنويا دمر كل شي حلو فهذ الدنيا

عائلة باكملها فقدت الثقة بالنفس و كلنا اصبنا بالرهاب الاجتماعي بسبب هذ الشيطان

يمنعنا من الخروج و يمنع مجيء العائلة و الاحباب و الجيران اي قطع جميييع العلاقات

قطع الارحام واي شخص يدخل بيتنا يستقبله بوجه عابس و معاملة سيئة و عند خروج الضيف يدور علينا

يحاسبنا علاش جا هذا في البداية اما حاليا لا احد يدخل بيتنا

على الساعة الثامنة و نصف تنطفئ كل الاضواء ولا احد يجرء على فعل شيء بعد هذا الوقت يعني اذا

حبيت ت,,,,,,,,,,,,,,, في فراشك حشاكم

اولاده و بناته دمر مستقبلهم لا عمل و لا زواج البعض منهم يعمل في اعمال تحت المستوى و في اخر الشهر

يمتص الراتب القليل لهم

هو دراهمو واحد ما يشوفهم يرميهم وين الله اعلم يشد ستة ملاين و نصف فالشهر و هذ المبلغ

يكملو في عشرة ايام او اقل وما يقضيش للدار يجيب غير وش ياكل هو فقط

منبعد كي يكمل هذ المبلغ يدور

على رواتبنا القليييلة جدا التي لا تكفي حتى لشراء اشياء تخصنا خصوصا البنات

و كي يكملهم يروح يحلل فالرجال برا باش يمدولو فضحنا قدام الناس الجميع يعلم انه موظف حكومي

ومركزه جيد جدا

كلا قع الناس الجيران يسبهم و يشتمهم اولاده كذلك ما خلا فيهم والو رخسهم و رجعو اضحوكة بين الناس

صراحة ماعلابالناش وش نديرو رانا مشلولين لا احد يستطيع الكلام معه

ربما يقول لي البعض شوفو واحد كبير من العائلة او الجيران يهدر معاه صدقوني هو ما يقادر حتى واحد ويكره الكل

حتى وجهو يا لطيف كي يشوفو الواحد يهبطلو المورال جهنم راهي تحرق ,,,,,,,,,,,,,

دمرنا ربي وكيلو الله ي,,,,,,,,, و يغلق عليه بيبان الرحمة كيما غلق علينا بيبان الدنيا انا عمري ما نسمحلو وما شكيتش كاين

واحد يقدر يسمحلو الله ينتاقم منو نبقى ندعي عليه الى اخر يوم في عمري