مشكلتي قلبي رح يترطق حابة نفرغو

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
653
النقاط
51
سلام عليكم
كما في العنوان انا كتبت هنا باش نفرغ قلبي لمعمر مشي باش نلقى حل ولا نطلب مساعدة لانو مكاش لي يقدر يساعدني لا من قريب ولا من بعيد و نتمنى من الادارة تمسح الموضوع بعد ما يردو الاعضاء
صراحة منذ شهور طويلة و انا حابة نكتب هنا بصح كل مرة نقول بلاك يفرج ربي بلاك بلاك مي دوكا خلاص فقدت الامل

المشكل تعنا هو الاب لي ما يستاهلش هذ الكلمة اصلا على خاطر مهوش اب اصلا انا نسميه شيبة النار
المهم هذا هذ الشخص دمرنا نفسيا و معنويا دمر كل شي حلو فهذ الدنيا
عائلة باكملها فقدت الثقة بالنفس و كلنا اصبنا بالرهاب الاجتماعي بسبب هذ الشيطان
يمنعنا من الخروج و يمنع مجيء العائلة و الاحباب و الجيران اي قطع جميييع العلاقات
قطع الارحام واي شخص يدخل بيتنا يستقبله بوجه عابس و معاملة سيئة و عند خروج الضيف يدور علينا
يحاسبنا علاش جا هذا في البداية اما حاليا لا احد يدخل بيتنا
على الساعة الثامنة و نصف تنطفئ كل الاضواء ولا احد يجرء على فعل شيء بعد هذا الوقت يعني اذا
حبيت ت,,,,,,,,,,,,,,, في فراشك حشاكم
اولاده و بناته دمر مستقبلهم لا عمل و لا زواج البعض منهم يعمل في اعمال تحت المستوى و في اخر الشهر
يمتص الراتب القليل لهم
هو دراهمو واحد ما يشوفهم يرميهم وين الله اعلم يشد ستة ملاين و نصف فالشهر و هذ المبلغ
يكملو في عشرة ايام او اقل وما يقضيش للدار يجيب غير وش ياكل هو فقط
منبعد كي يكمل هذ المبلغ يدور
على رواتبنا القليييلة جدا التي لا تكفي حتى لشراء اشياء تخصنا خصوصا البنات
و كي يكملهم يروح يحلل فالرجال برا باش يمدولو فضحنا قدام الناس الجميع يعلم انه موظف حكومي
ومركزه جيد جدا
كلا قع الناس الجيران يسبهم و يشتمهم اولاده كذلك ما خلا فيهم والو رخسهم و رجعو اضحوكة بين الناس
صراحة ماعلابالناش وش نديرو رانا مشلولين لا احد يستطيع الكلام معه
ربما يقول لي البعض شوفو واحد كبير من العائلة او الجيران يهدر معاه صدقوني هو ما يقادر حتى واحد ويكره الكل
حتى وجهو يا لطيف كي يشوفو الواحد يهبطلو المورال جهنم راهي تحرق ,,,,,,,,,,,,,
دمرنا ربي وكيلو الله ي,,,,,,,,, و يغلق عليه بيبان الرحمة كيما غلق علينا بيبان الدنيا انا عمري ما نسمحلو وما شكيتش كاين
واحد يقدر يسمحلو الله ينتاقم منو نبقى ندعي عليه الى اخر يوم في عمري
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,342
النقاط
2,281
العمر
25
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله اختي
لا حول ولا قوة الا بالله
يحدث ما يحدث يبقى والدك
راهو غير عادي تماما وكاين حاجة اكيد لي مخلياتو بهد التصرفات
وانتم لي تقدرو تعرفو السبب خاصة الوالدة تعك لانها الاقرب ليه
ربي يصحله ويهديه
خلي الوالدة تحاورو وتشوف وشبيه وش عندو وش متلفلو رايو باركات من الشي لي يدير فيه
وانتي ديري مستبقلك متبقايش تبعي فالهموم لانك مراحش تتحركي هكا
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,520
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الله المستعااان الله المستعااان
يبدوا ان والد غريب و بعيد عن الفطرة
ممكن تعرض الى صدمة او كاين خلل في تربيته

اختي بدل الدعاء عليه ادعوا له بالهداية
ممكن ربنا يستجيب دعاؤكم و يصلح حاله

و انت بلاكش يجي مكتوبك و تتغير حياتك
والله ربنا رحيم و سيكون الفرج

لكم اكثري من التضرع و الرجوع الى الله و هو من يفرجها

اقرئي القرآن في البيت لعله به مس او سحر او عين فيذهبه
القرآن
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top