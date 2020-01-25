انا ضدك ....فهل انت ضدي .....نقطة تفاهم

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلا وسهلا برواد المجتمع العام في هذا الموضوع هي مجرد لعبة بسيطة بيننا نحن الأعضاء ....وقبلها بين أفراد مجتمعنا المصغر أي نحن تقريبا نمثل المجتمع الخارجي أو حتى لنفترضه

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اليوم سوف نكون ضد بعضنا في نقاط إختلاف .....لربما نصل إلى نقطة تفاهم

سوف أشرح الطريقة

أقوم أنا مثلا بإستداع العضو @الامين محمد

لأقول له أنا كإمرأة رغم أنني مسلمة لكنني ضد التعدد الذي أنت كرجل توافق عليه ولو داخليا لأنه يساعدك.كرجل ولو انت كشخص محمد الامين ظاهريا مستحيل أن تعدد لكن باطنك كرجل تحبه بعيدا عن شرع

ناقشني كن ضدي .....من يكون طرفنا الثالث ليصل بنا الى نقطة تفاهم ....يا نرى من يفصل بيني وبينه يقنعني أو يقنعه لا ندري


أنتم أيضا من ضد من وعن أي نقطة وفي أي مجال ....
وانا من نوع صبور من يدخل ليشاهد الموضوع فقطسوف أضعه رغم عنه ضد عضو آخر في نقطة خلاف أختار مزضوعها أنا


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سوف اكون ضد الأخ @البشير البشير

إختر انت نقطة خلاف تزعني كإمرأة ولنرى نقاشك الآن


أتمنى أن يروق لكم الموضوع الذي بالنهاية هناك نقطة ايجابية من وراء وضعه

نختلف لنتفق ....لو كنا في مجتمعنا نواجه ونتناقش بإحترام لو كان خلافك معي فكرة لا تزرع الكره ولا الحقدبل أخوة ومعلومة ابدأها ضدك لينتهي بي مطاف تعلمت منك معلومة كنت قد أخطأت في التمسك بها لكنا أفضل حالا


شكرا للجميع
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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1,893
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ذكر
بارك الله فيك اختي الطيّبة على الموضوع الرائع رغم أنّه سيكون محل نقاشات قويّة بين الأراء وأضدادها
البداية ننتظرها منك ليبدأ الحوار المتعاكس
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,874
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال البشير البشير:
بارك الله فيك اختي الطيّبة على الموضوع الرائع رغم أنّه سيكون محل نقاشات قويّة بين الأراء وأضدادها
البداية ننتظرها منك ليبدأ الحوار المتعاكس
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وفيك بارك الله
ان شاء الله يكون تفاعل
سوف أبدأ
الرجال بصفة عامة يتهمون النساء انهن السبب في الفساد يعني التبرج ولباسهن وما نراه
لكن انا ضد.هذا القرآن جاء واضح الحلال بين والحرام بين والرجل يحاسب ويلام بقدر المرأة
فلما لا يغض بصره ...وبل قبل غض البصر اين دوره كأب واخ لتلك المتبرجة يعني سكوت الرجل بالأول هو حصاده اليوم لما يحصل ما رأيك أقنعني تفضل وشكرا لك.
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,893
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قد نكون متوافقين في هذا الرأي لكن الأسرة بصفة عامة هي منبت الفروع التي تثمر خيرا أو شرا حسب المنهاج الذي سطّره الأب والأم
لتوجيه البنت بالخصوص والبنت أقرب للأم في تقليدها واتّباع سلوكها ولباسها ونصائحها بالاضافة إلى دور الرجل في ضبط تحركاتها ومنحها
الحنان والحب الأبوي لكي لا تبحث عن ضالتها في الشارع أو الذئاب البشرية التي تبني القصور للفتيات.
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,874
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال البشير البشير:
قد نكون متوافقين في هذا الرأي لكن الأسرة بصفة عامة هي منبت الفروع التي تثمر خيرا أو شرا حسب المنهاج الذي سطّره الأب والأم
لتوجيه البنت بالخصوص والأم أقرب للبنت في تقليدها واتّباع سلوكها ولباسها ونصائحها بالاضافة إلى دور الرجل في ضبط تحركاتها ومنحها
الحنان والحب الأبوي لكي لا تبحث عن ضالتها في الشارع أو الذئاب البشرية التي تبني القصور للفتيات.
إضغط للتوسيع...
نعم اخينقاط في ردك انفق فيها معك
لكن حتى اخر ردك ترجع اللوم على الأمأين دور الأب وهل تجد.المنزل الذي تحكنه امرأة هو من من منزل أساسه سليم
ثانيا من قال أن كل من تتبرج أو تلبس هي تخرج للبحث عن رجل ....وما ادرانا لىبما هي تعتبرها حرية شخصية ولا نحكم بالمظاهر فكم.من فتاة تعاكس في الشارع لا ترد.ولا تسلم قمها ولا تبالي اطلاقا مع انها متبرجة
فما رأيك
شكرا لك
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,893
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
أولا الستر والحشمة هي أوامر من الله الذي أمر المرأة أن لا تتبرج تبرج الجاهلية، لقد ذكر ذلك في القرأن الكريم أن القلوب المريضة لا تستثني
المرأة العفيفة فما بالك بالمرأة المتبرجة، ترصدها الأعين الانسية والشيطانية حتّى أن الجن تنجذب نحو المتبرجة، والغريب أن الفتاة كان من أجدر أن تستجيب لنداء الخالق ، ولا أظن هناك أب يترك ابنته كاسية عارية إلا إذا كان مسلوب الارادة أو عاش في بيئة منعدمة الأخلاق الفاضلة أو مصاب بسحر من طرف زوجته وهي بدورها متحكمة في الوضع وهنا تكمن الكارثة.
 
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