انا ضدك ....فهل انت ضدي .....نقطة تفاهم

أولا الستر والحشمة هي أوامر من الله الذي أمر المرأة أن لا تتبرج تبرج الجاهلية، لقد ذكر ذلك في القرأن الكريم أن القلوب المريضة لا تستثني

المرأة العفيفة فما بالك بالمرأة المتبرجة، ترصدها الأعين الانسية والشيطانية حتّى أن الجن تنجذب نحو المتبرجة، والغريب أن الفتاة كان من أجدر أن تستجيب لنداء الخالق ، ولا أظن هناك أب يترك ابنته كاسية عارية إلا إذا كان مسلوب الارادة أو عاش في بيئة منعدمة الأخلاق الفاضلة أو مصاب بسحر من طرف زوجته وهي بدورها متحكمة في الوضع وهنا تكمن الكارثة.