انا ضدك ....فهل انت ضدي .....نقطة تفاهم

ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
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- اللمة
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- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا برواد المجتمع العام في هذا الموضوع هي مجرد لعبة بسيطة بيننا نحن الأعضاء ....وقبلها بين أفراد مجتمعنا المصغر أي نحن تقريبا نمثل المجتمع الخارجي أو حتى لنفترضه
اليوم سوف نكون ضد بعضنا في نقاط إختلاف .....لربما نصل إلى نقطة تفاهم
سوف أشرح الطريقة
أقوم أنا مثلا بإستداع العضو @الامين محمد
لأقول له أنا كإمرأة رغم أنني مسلمة لكنني ضد التعدد الذي أنت كرجل توافق عليه ولو داخليا لأنه يساعدك.كرجل ولو انت كشخص محمد الامين ظاهريا مستحيل أن تعدد لكن باطنك كرجل تحبه بعيدا عن شرع
ناقشني كن ضدي .....من يكون طرفنا الثالث ليصل بنا الى نقطة تفاهم ....يا نرى من يفصل بيني وبينه يقنعني أو يقنعه لا ندري
أنتم أيضا من ضد من وعن أي نقطة وفي أي مجال ....
وانا من نوع صبور من يدخل ليشاهد الموضوع فقطسوف أضعه رغم عنه ضد عضو آخر في نقطة خلاف أختار مزضوعها أنا
سوف اكون ضد الأخ @البشير البشير
إختر انت نقطة خلاف تزعني كإمرأة ولنرى نقاشك الآن
أتمنى أن يروق لكم الموضوع الذي بالنهاية هناك نقطة ايجابية من وراء وضعه
نختلف لنتفق ....لو كنا في مجتمعنا نواجه ونتناقش بإحترام لو كان خلافك معي فكرة لا تزرع الكره ولا الحقدبل أخوة ومعلومة ابدأها ضدك لينتهي بي مطاف تعلمت منك معلومة كنت قد أخطأت في التمسك بها لكنا أفضل حالا
شكرا للجميع
اهلا وسهلا برواد المجتمع العام في هذا الموضوع هي مجرد لعبة بسيطة بيننا نحن الأعضاء ....وقبلها بين أفراد مجتمعنا المصغر أي نحن تقريبا نمثل المجتمع الخارجي أو حتى لنفترضه
اليوم سوف نكون ضد بعضنا في نقاط إختلاف .....لربما نصل إلى نقطة تفاهم
سوف أشرح الطريقة
أقوم أنا مثلا بإستداع العضو @الامين محمد
لأقول له أنا كإمرأة رغم أنني مسلمة لكنني ضد التعدد الذي أنت كرجل توافق عليه ولو داخليا لأنه يساعدك.كرجل ولو انت كشخص محمد الامين ظاهريا مستحيل أن تعدد لكن باطنك كرجل تحبه بعيدا عن شرع
ناقشني كن ضدي .....من يكون طرفنا الثالث ليصل بنا الى نقطة تفاهم ....يا نرى من يفصل بيني وبينه يقنعني أو يقنعه لا ندري
أنتم أيضا من ضد من وعن أي نقطة وفي أي مجال ....
وانا من نوع صبور من يدخل ليشاهد الموضوع فقطسوف أضعه رغم عنه ضد عضو آخر في نقطة خلاف أختار مزضوعها أنا
سوف اكون ضد الأخ @البشير البشير
إختر انت نقطة خلاف تزعني كإمرأة ولنرى نقاشك الآن
أتمنى أن يروق لكم الموضوع الذي بالنهاية هناك نقطة ايجابية من وراء وضعه
نختلف لنتفق ....لو كنا في مجتمعنا نواجه ونتناقش بإحترام لو كان خلافك معي فكرة لا تزرع الكره ولا الحقدبل أخوة ومعلومة ابدأها ضدك لينتهي بي مطاف تعلمت منك معلومة كنت قد أخطأت في التمسك بها لكنا أفضل حالا
شكرا للجميع