خرطي في خرطي

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
242
النقاط
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العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
خرطي في خرطي :
اسوء انواع المرارة هي تلك التي نشعر بها بعد إعادتنا كل مرة لنفس الكلام ونفس التوصيات ونفس القرارات مع بقاء الوضع على حاله دون أي تغيير.
مخ الهدرة: اذا لم تتحول الفكرة الى سلوك.فذلك يعني ان حياتنا "خرطي في خرطي"
 
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