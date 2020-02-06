سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
خرطي في خرطي :
اسوء انواع المرارة هي تلك التي نشعر بها بعد إعادتنا كل مرة لنفس الكلام ونفس التوصيات ونفس القرارات مع بقاء الوضع على حاله دون أي تغيير.
مخ الهدرة: اذا لم تتحول الفكرة الى سلوك.فذلك يعني ان حياتنا "خرطي في خرطي"
اسوء انواع المرارة هي تلك التي نشعر بها بعد إعادتنا كل مرة لنفس الكلام ونفس التوصيات ونفس القرارات مع بقاء الوضع على حاله دون أي تغيير.
مخ الهدرة: اذا لم تتحول الفكرة الى سلوك.فذلك يعني ان حياتنا "خرطي في خرطي"