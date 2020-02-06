خرطي في خرطي :

اسوء انواع المرارة هي تلك التي نشعر بها بعد إعادتنا كل مرة لنفس الكلام ونفس التوصيات ونفس القرارات مع بقاء الوضع على حاله دون أي تغيير .

مخ الهدرة: اذا لم تتحول الفكرة الى سلوك.فذلك يعني ان حياتنا "خرطي في خرطي "