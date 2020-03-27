العدد السادس من مسابقة الكلمات المبعثرة

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,051
النقاط
1,876
العمر
20
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة كيف أحوالكم ؟
نقوم اليوم بطرح العدد السادس من المسابقة
والفائز يتحصل على الوسام
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نتمى تفاعلكم كالعادة 😊


اليكم الجملة

ة/ب/ا/ا/ح/ل/ي.../ع/و/ر/ش.....ل/ن/ا/ن/س/ا....ر/غ/ي....ر/ا/خ....
ش/ي/ا/ئ/....ت/ي/ل/س.......ل/ن/أ........ة/ل/ا/ح/ي/ا
س/ي/ت/ل...د/ع/ب/د....ة/ل/ا/ح/ي/ا.....ن/ل/ا/س/ي/ن/
ل/ر/ا/م/ا/ع/ش....و/...ه/ن/ا/ل/ك....د/ع/ب/د

🤪🤪
 
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