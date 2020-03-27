العدد السادس من مسابقة الكلمات المبعثرة

*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
- 25 أفريل 2016
- المشاركات
- 3,051
- النقاط
- 1,876
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة كيف أحوالكم ؟
نقوم اليوم بطرح العدد السادس من المسابقة
والفائز يتحصل على الوسام
نتمى تفاعلكم كالعادة
اليكم الجملة
ة/ب/ا/ا/ح/ل/ي.../ع/و/ر/ش.....ل/ن/ا/ن/س/ا....ر/غ/ي....ر/ا/خ....
ش/ي/ا/ئ/....ت/ي/ل/س.......ل/ن/أ........ة/ل/ا/ح/ي/ا
س/ي/ت/ل...د/ع/ب/د....ة/ل/ا/ح/ي/ا.....ن/ل/ا/س/ي/ن/
ل/ر/ا/م/ا/ع/ش....و/...ه/ن/ا/ل/ك....د/ع/ب/د
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة كيف أحوالكم ؟
نقوم اليوم بطرح العدد السادس من المسابقة
والفائز يتحصل على الوسام
نتمى تفاعلكم كالعادة
اليكم الجملة
ة/ب/ا/ا/ح/ل/ي.../ع/و/ر/ش.....ل/ن/ا/ن/س/ا....ر/غ/ي....ر/ا/خ....
ش/ي/ا/ئ/....ت/ي/ل/س.......ل/ن/أ........ة/ل/ا/ح/ي/ا
س/ي/ت/ل...د/ع/ب/د....ة/ل/ا/ح/ي/ا.....ن/ل/ا/س/ي/ن/
ل/ر/ا/م/ا/ع/ش....و/...ه/ن/ا/ل/ك....د/ع/ب/د