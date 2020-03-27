العدد السادس من مسابقة الكلمات المبعثرة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة كيف أحوالكم ؟

نقوم اليوم بطرح العدد السادس من المسابقة

والفائز يتحصل على الوسام







اليكم الجملة نتمى تفاعلكم كالعادةاليكم الجملة