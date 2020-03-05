العدد الثالث من مسابقة الكلمات المبعثرة

*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
- 25 أفريل 2016
- المشاركات
- 3,003
- النقاط
- 1,876
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بأعضاء اللمة الكرام كيف أحوالكم؟
قمنا لحد الساعة بطرح عددين من مسابقة الكلمات المبعثرة
ونأتي اليوم ونقوم بطرح العدد الثالث
نتمنى وننتظر تفاعلكم في هذا العدد ان شاءالله
والفائز يتحصل على الوسام كالعادة
اليكم الجملة
د-ن-ل-و.../ه-ذ-ه..../م-ل..../ى-ل-ع.../ر-ض-ا-أ-ل
د-س-ء-ا-ع.../ت-ل-و-ا-ق.../ة-ل-ي-ط..../ن-ل-ن-ك
ت-ا-ف-ع-م-ن-ط.../.ب-ك-ا-ل-خ-د.../ك-ا-ن-ه
-ب-ت-ر-ص.../ن-ا..../ن-ت-ل.../ي-ع-ا-ه-ل.../ة-ل-ا-د-ع-ا-س../ا-ض-ا-ل-ر.../و
ركزوا برك سهلتلكم اليوم بزااف
أهلا وسهلا بأعضاء اللمة الكرام كيف أحوالكم؟
قمنا لحد الساعة بطرح عددين من مسابقة الكلمات المبعثرة
ونأتي اليوم ونقوم بطرح العدد الثالث
نتمنى وننتظر تفاعلكم في هذا العدد ان شاءالله
والفائز يتحصل على الوسام كالعادة
اليكم الجملة
د-ن-ل-و.../ه-ذ-ه..../م-ل..../ى-ل-ع.../ر-ض-ا-أ-ل
د-س-ء-ا-ع.../ت-ل-و-ا-ق.../ة-ل-ي-ط..../ن-ل-ن-ك
ت-ا-ف-ع-م-ن-ط.../.ب-ك-ا-ل-خ-د.../ك-ا-ن-ه
-ب-ت-ر-ص.../ن-ا..../ن-ت-ل.../ي-ع-ا-ه-ل.../ة-ل-ا-د-ع-ا-س../ا-ض-ا-ل-ر.../و
ركزوا برك سهلتلكم اليوم بزااف