العدد الثالث من مسابقة الكلمات المبعثرة

د-س-ء-ا-ع.../ت-ل-و-ا-ق.../ة-ل-ي-ط..../ن-ل-ن-ك

ت-ا-ف-ع-م-ن-ط.../.ب-ك-ا-ل-خ-د.../ك-ا-ن-ه

-ب-ت-ر-ص.../ن-ا..../ن-ت-ل.../ي-ع-ا-ه-ل.../ة-ل-ا-د-ع-ا-س../ا-ض-ا-ل-ر.../و

ركزوا برك سهلتلكم اليوم بزااف