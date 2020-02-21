العدد الثاني من مسابقة الكلمات المبعثرة

*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
- 25 أفريل 2016
- المشاركات
- 2,978
- النقاط
- 1,796
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام
ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال
كما رأيتم قام الأخ البشير بطرح العدد الأول من هذه المسابقة المسلية والممتعة
لنأتي اليوم ونضع بين أيديكم العدد الثاني
آملين أن تكون قد نالت إعجابكم
وننتظر مشاركاتكم القيمة والمتميزة كالعادة بالتوفيق للجميع
إليكم الجملة
أ ل م ا ف ا ن س ن ا ه ا ب. ى س ت ع
ة ا ح ي و ح ن ح أ ن ل ن و ن ك
ه ض و ن ل ك ي ف ق ع و و
ي ف ل ك ة ا م ا س ق ت و ل و ص
ا ه ج ل ا ا ن ي ح
اهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام
ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال
كما رأيتم قام الأخ البشير بطرح العدد الأول من هذه المسابقة المسلية والممتعة
لنأتي اليوم ونضع بين أيديكم العدد الثاني
آملين أن تكون قد نالت إعجابكم
وننتظر مشاركاتكم القيمة والمتميزة كالعادة بالتوفيق للجميع
إليكم الجملة
أ ل م ا ف ا ن س ن ا ه ا ب. ى س ت ع
ة ا ح ي و ح ن ح أ ن ل ن و ن ك
ه ض و ن ل ك ي ف ق ع و و
ي ف ل ك ة ا م ا س ق ت و ل و ص
ا ه ج ل ا ا ن ي ح