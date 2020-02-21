العدد الثاني من مسابقة الكلمات المبعثرة

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,978
النقاط
1,796
العمر
20
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام
ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال
كما رأيتم قام الأخ البشير بطرح العدد الأول من هذه المسابقة المسلية والممتعة
لنأتي اليوم ونضع بين أيديكم العدد الثاني
آملين أن تكون قد نالت إعجابكم 🌷
وننتظر مشاركاتكم القيمة والمتميزة كالعادة 🖤🖤بالتوفيق للجميع🖤🖤

إليكم الجملة 🤪🤪

أ ل م ا ف ا ن س ن ا ه ا ب. ى س ت ع
ة ا ح ي و ح ن ح أ ن ل ن و ن ك
ه ض و ن ل ك ي ف ق ع و و
ي ف ل ك ة ا م ا س ق ت و ل و ص
ا ه ج ل ا ا ن ي ح


 
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