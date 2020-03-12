ذات يوم خرجت من بيتي انا وأخي الصغير باتجاه الغابةالتي تبعد عن بيتنا حوالي نصف ساعة دون علم امنا لانها ما كانت لتدعنا نذهب لذلك المكان .بعد المشي لنصف ساعة اقتربنا من المكان حيث كلما اقتربنا قل تواجد البشر وصلنا اطراف الغابة فاذ باخي يشدني من قميصيقائلا : لنعود انا خائفقلت : لا تخف انا معك سندخل ابحث عن تلك الازهار بسرعة ونخرج ولن نتوغل في الغابة نبحث هنا في الامام ..فقط كانت تلك الازهار بالغة الأهمية لفضولية مثلي وتحب المغامرة فمنذو أن حكت لنا عنها المدرسة لم تغب عن بالي وكان لابد من أن اتفحصها عن قرب لكن لا اعلم ما ذنب ذلك الصغير أن اورطه في حمقاتي، دخلنا الغابة وبدانا نبحث عنها بعد حوالي عشرون دقيقة كنت منهمكة في البحث وبحماس شديد حتى نسيت اخي الذي تذكرته فجأة وقفت باستقامة ناديته بحثت ببصري عنه ولم رآه ناديت مرة أخرى فرد ،، الحمدلله كانت إحدى الأشجار العملاقة تخفيه خلفها ،قلت له تعال الى هنا لا تبتعد عني تقدم مني وعدت للبحث مجدد وهو بجانبي مضى بعض الوقت ، تهيء لي سماع صوت غريب لكن شتت انتباهي وقررت البحث بضعة دقائق أخرى ونعود للبيتلم انتبه للمسافة التي توغلنا بها داخل الغابة ، ناديت على اخي لنعود اخذنا نعود ادراجنا كما خيل لي التي يبدو أن فقدنها من الواضح أننا تُهنى ، نظرت الى اخي وابتلعت ريقيمحاولة أن اطمئنه ، واصلنا السير لكن دون جدوى لا أثر للمٙخرج ، وبدا اخي يتوتر ويقول اننا ضعنا واحاول تهدئتهلكنه لم يكف عن التذمر و تعبير عن خوفه ، وزاد من توتري واثار غضبي حتى صرخت في وجهه بأن يصمت ويتبعني دون تفوه بكلمة ، واصلنا السير كنت في قمة توتري لا وجود للمخرج أفكاري مشوشة ، فجأة انتبهت للهدوء المفاجئ الذي عم المكان ، اخي اخي .. التفت كاد قلبي أن يتوقف ..يتبع#الجذور_الملعونة#خربشات_ايفاملاحظة : ساتبع اذا وجدت تفاعل