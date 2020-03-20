من يعــزيني

بسم الله

حياكم الله احبتي و بياكم



منذ ما يقارب 33 سنة و انا بالنسبة لي هذا اليوم

من الأسبوع ليس كبقية الأيام



اصحوا باكرا و مبتهجا و فرحا مسرورا

اغتسل و ألبس ما يعجبني من الثياب و أفضل الأقمصة منها

آخذ عطرا او مسكا او بخورا



أحب البقاء في البيت في الصباح

احمل كتابا او مصحفا



أرتل الكهف او اسمعها



أصلي و أسلم على خير البرية العدنان



احسب الدقائق وقتا

الى حين المعين منه



سأهرول سيرا الى المسجد متعجلا

مجتهدا في الوصو الى الصف الأول ما استطعت



اجد من الجيران و الآباء من كبار السن و كل واحد منهم لله ذاكرا او مسبحا

اجد رائحة البخور و قد اعطت للمكان قدسية و هيبة



اختار المكان الأنسب لأرى الإمام و اسمعه



احمل مصحفي المفضل عندي بالخط الجميل



حتى يصل الإمام فأنصت و اسمع

حتى تقام الصلاة



بعدها ألقى من الصحب من لا اراه إلا في الجمعة

فأحتضنهم حبا و شوقا و بهجة من بهجة العيد



اليوم لا شيء مما سبق

حزن و غيظ و شووووق

الله المستعااان



كأنني فقدت عزيزا من الأهل​