من يعــزيني

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,788
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
حياكم الله احبتي و بياكم

منذ ما يقارب 33 سنة و انا بالنسبة لي هذا اليوم
من الأسبوع ليس كبقية الأيام

اصحوا باكرا و مبتهجا و فرحا مسرورا
اغتسل و ألبس ما يعجبني من الثياب و أفضل الأقمصة منها
آخذ عطرا او مسكا او بخورا

أحب البقاء في البيت في الصباح
احمل كتابا او مصحفا

أرتل الكهف او اسمعها

أصلي و أسلم على خير البرية العدنان

احسب الدقائق وقتا
الى حين المعين منه

سأهرول سيرا الى المسجد متعجلا
مجتهدا في الوصو الى الصف الأول ما استطعت

اجد من الجيران و الآباء من كبار السن و كل واحد منهم لله ذاكرا او مسبحا
اجد رائحة البخور و قد اعطت للمكان قدسية و هيبة

اختار المكان الأنسب لأرى الإمام و اسمعه

احمل مصحفي المفضل عندي بالخط الجميل

حتى يصل الإمام فأنصت و اسمع
حتى تقام الصلاة

بعدها ألقى من الصحب من لا اراه إلا في الجمعة
فأحتضنهم حبا و شوقا و بهجة من بهجة العيد

اليوم لا شيء مما سبق
حزن و غيظ و شووووق
الله المستعااان

كأنني فقدت عزيزا من الأهل
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top