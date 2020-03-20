من يعــزيني

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- الجزائر الحبيبة
بسم الله
حياكم الله احبتي و بياكم
منذ ما يقارب 33 سنة و انا بالنسبة لي هذا اليوم
من الأسبوع ليس كبقية الأيام
اصحوا باكرا و مبتهجا و فرحا مسرورا
اغتسل و ألبس ما يعجبني من الثياب و أفضل الأقمصة منها
آخذ عطرا او مسكا او بخورا
أحب البقاء في البيت في الصباح
احمل كتابا او مصحفا
أرتل الكهف او اسمعها
أصلي و أسلم على خير البرية العدنان
احسب الدقائق وقتا
الى حين المعين منه
سأهرول سيرا الى المسجد متعجلا
مجتهدا في الوصو الى الصف الأول ما استطعت
اجد من الجيران و الآباء من كبار السن و كل واحد منهم لله ذاكرا او مسبحا
اجد رائحة البخور و قد اعطت للمكان قدسية و هيبة
اختار المكان الأنسب لأرى الإمام و اسمعه
احمل مصحفي المفضل عندي بالخط الجميل
حتى يصل الإمام فأنصت و اسمع
حتى تقام الصلاة
بعدها ألقى من الصحب من لا اراه إلا في الجمعة
فأحتضنهم حبا و شوقا و بهجة من بهجة العيد
اليوم لا شيء مما سبق
حزن و غيظ و شووووق
الله المستعااان
كأنني فقدت عزيزا من الأهل
حياكم الله احبتي و بياكم
منذ ما يقارب 33 سنة و انا بالنسبة لي هذا اليوم
من الأسبوع ليس كبقية الأيام
اصحوا باكرا و مبتهجا و فرحا مسرورا
اغتسل و ألبس ما يعجبني من الثياب و أفضل الأقمصة منها
آخذ عطرا او مسكا او بخورا
أحب البقاء في البيت في الصباح
احمل كتابا او مصحفا
أرتل الكهف او اسمعها
أصلي و أسلم على خير البرية العدنان
احسب الدقائق وقتا
الى حين المعين منه
سأهرول سيرا الى المسجد متعجلا
مجتهدا في الوصو الى الصف الأول ما استطعت
اجد من الجيران و الآباء من كبار السن و كل واحد منهم لله ذاكرا او مسبحا
اجد رائحة البخور و قد اعطت للمكان قدسية و هيبة
اختار المكان الأنسب لأرى الإمام و اسمعه
احمل مصحفي المفضل عندي بالخط الجميل
حتى يصل الإمام فأنصت و اسمع
حتى تقام الصلاة
بعدها ألقى من الصحب من لا اراه إلا في الجمعة
فأحتضنهم حبا و شوقا و بهجة من بهجة العيد
اليوم لا شيء مما سبق
حزن و غيظ و شووووق
الله المستعااان
كأنني فقدت عزيزا من الأهل