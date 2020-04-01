بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أدعية قرآنية

دعاء آدم عليه السلام

"ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين".

دعاء نوح عليه السلام

"رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولاتزد الظالمين إلا تبارا"

دعاء هود عليه السلام

"إني توكلت على الله ربي وربكم مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها"

دعاء ابراهيم واسماعيل عليهما السلام

"ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم"

دعاء يوسف عليه السلام

"فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين"

دعاء شعيب عليه السلام

"وسع ربنا كل شيئ علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين"

دعاء موسى عليه السلام

"رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي"

دعاء سليمان عليه السلام

"ربي أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين"

دعاء أيوب عليه السلام

"وأيوب اذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين "

دعاء يونس عليه السلام

"لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"

دعاء زكريا عليه السلام

"رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء