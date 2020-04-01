أدعية قرآنية ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,962
النقاط
1,371
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أدعية قرآنية
دعاء آدم عليه السلام
"ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين".
دعاء نوح عليه السلام
"رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولاتزد الظالمين إلا تبارا"
دعاء هود عليه السلام
"إني توكلت على الله ربي وربكم مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها"
دعاء ابراهيم واسماعيل عليهما السلام
"ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم"
دعاء يوسف عليه السلام
"فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين"
دعاء شعيب عليه السلام
"وسع ربنا كل شيئ علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين"
دعاء موسى عليه السلام
"رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي"
دعاء سليمان عليه السلام
"ربي أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين"
دعاء أيوب عليه السلام
"وأيوب اذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين "
دعاء يونس عليه السلام
"لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"
دعاء زكريا عليه السلام
"رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
"يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,472
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
ماشاء الله على هذا الخير المبارك
بارك الله فيك واحسنت وزادك علما ان شاء الله
 
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